পাকিস্তানের মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

অমীমাংসিত ইস্যুগুলো দুই দেশের সরকারের বিষয়: জামায়াত নেতা তাহের

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা
জামায়াতে ইসলামীর নেতা আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন। ঢাকা, ২৩ আগস্টছবি: সংগৃহীত

পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের যে অমীমাংসিত ইস্যুগুলো রয়েছে, তা দুই দেশের সরকারের বিষয় বলে মনে করেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের। ঢাকা সফররত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি এ কথা বলেন। বৈঠকে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন প্রসঙ্গও এসেছে।

আজ শনিবার বিকেলে ঢাকায় পাকিস্তান হাইকমিশনে ইসহাক দারের সঙ্গে বৈঠক করেন জামায়াতে ইসলামীর নেতারা। বৈঠকে জামায়াতের নেতৃত্ব দেন দলের নায়েবে আমির আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।

বৈঠক শেষে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের সাংবাদিকদের বলেন, দুই দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়, আঞ্চলিক বাণিজ্য এবং কীভাবে সম্পর্ক আরও বৃদ্ধি করা যায়, এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী দিনে ভ্রাতৃপ্রতিম মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক আরও কীভাবে বৃদ্ধি করা যায় এবং আঞ্চলিক জোট সার্ককে কীভাবে আরও সক্রিয় ও শক্তিশালী করা যায়, এসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রায় ১৫ বছরের বৈরী সম্পর্ক কাটিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়া নিয়ে কী কথা হয়েছে জানতে চাইলে জামায়াতের এই নেতা বলেন, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি কিছুটা একপেশে ছিল। তিনি বলেন, ‘এখন বাংলাদেশ সরকার বা আমরা সবাই মনে করি যে এই অঞ্চলে সব প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই আমাদের সুসম্পর্ক থাকা দরকার। সেটার ব্যাপারে দুই পক্ষই জোর দিয়েছি।’

সরকারের সঙ্গে আগামীকাল দ্বিপক্ষীয় বৈঠক রয়েছে উল্লেখ করে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে যেসব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, সেগুলো অনুকূল পরিবেশে দ্রুত শেষ করা দরকার।

’৭১-এর অমীমাংসিত ইস্যুগুলো বৈঠকে আপনারা তুলেছেন? এমন প্রশ্নের উত্তরে আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, ‘এসব বিষয় হচ্ছে দুই দেশের সরকারের আলোচনার বিষয়। আমরা আশা করি, সরকার সেগুলো আলোচনা করবে।’ জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কি না জানতে চাইলে তিনি বলেন, জাতীয় নির্বাচন কখন কীভাবে হবে সেটা প্রাসঙ্গিকভাবে আসছে। এটা নিয়ে তেমন আলোচনা হয়নি।

আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের বলেন, মুসলিমদের বিরুদ্ধে বিশ্বে চলমান আগ্রাসনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ঐক্য, ন্যায় ও মানবতার পক্ষে থাকা নিয়ে ইসহাক দারের সঙ্গে তাঁদের আলোচনা হয়েছে।

