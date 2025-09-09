নেপালের জনগণ শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিতে সক্ষম হবে, প্রত্যাশা বাংলাদেশের
নেপালের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশটির সহনশীল জনগণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে বলে বাংলাদেশ আশা প্রকাশ করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আশাবাদ ব্যক্ত করেছে।
তরুণদের ব্যাপক বিক্ষোভের মুখে আজ মঙ্গলবার নেপালের প্রধানমন্ত্রী কে পি শর্মা অলি পদত্যাগ করেছেন। তবে তাঁর পদত্যাগের পরও বিভিন্ন সরকারি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় হামলা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে।
এর পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার নেপালের পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। নেপালে প্রাণহানির মর্মান্তিক ঘটনায় বাংলাদেশ গভীর শোক প্রকাশ করছে। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছে।
বাংলাদেশ আশা করে, সব পক্ষ সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন করবে এবং যেকোনো মতপার্থক্য শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক সংলাপের মাধ্যমে সমাধান করবে। নেপালের দীর্ঘদিনের বন্ধু ও প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, নেপালের সহনশীল জনগণ শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে।
এদিকে নেপালে সহিংস পরিস্থিতির মধ্যে বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে কাঠমান্ডুতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস। বাংলাদেশের নাগরিক যাঁরা নেপালে অবস্থান করছেন, তাঁদের বাইরে বের না হওয়ার এবং ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তিদের আপাতত নেপাল ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
আজ মঙ্গলবার দূতাবাস থেকে জারি করা জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নেপালে বসবাসরত বা আটকে পড়া বাংলাদেশি নাগরিকদের বাইরে না যাওয়ার এবং নিজ নিজ স্থান বা হোটেলে অবস্থান করার জন্য কঠোরভাবে পরামর্শ দেওয়া হলো। সেই সঙ্গে উদ্ভূত নিরাপত্তা পরিস্থিতির কারণে ভ্রমণেচ্ছু সব বাংলাদেশি নাগরিককে আপাতত নেপাল ভ্রমণ না করার নির্দেশনা দেওয়া হচ্ছে।