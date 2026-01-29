কক্সবাজারে ট্রান্সটেকের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন

কক্সবাজারে ট্রান্সটেকের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন
বাংলাদেশ ল্যাম্পসের অধীন বৈদ্যুতিক লাইটিং ও অ্যাকসেসরিজ ব্র্যান্ড ট্রান্সটেকের বার্ষিক বিক্রয় সম্মেলন ২০২৬ সম্প্রতি কক্সবাজারের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল ‘অদম্য শক্তি, লক্ষ্য এক—আমরা টিম ট্রান্সটেক’। সম্মেলনে বাংলাদেশ ল্যাম্পসের প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা মো. শহিদুল ইসলাম, প্রধান অর্থ কর্মকর্তা রুহুল আমিন এবং বিক্রয়, বিপণন, কারখানা, সাপ্লাই চেইন ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধানসহ বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বক্তব্য দেন। এতে কোম্পানির বিক্রয়, বিপণন, কারখানা, সাপ্লাই চেইন ও মানবসম্পদ বিভাগের প্রধানসহ বিভিন্ন বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও ট্রান্সটেকের বিক্রয় দল অংশ নেয়। সম্মেলনে চলতি ২০২৬ সালের বিক্রয় লক্ষ্যমাত্রা, প্রবৃদ্ধি অর্জনের কৌশল, নতুন পণ্য বিপণন, বাজার সম্প্রসারণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে জোর দেওয়া হয়। এ ছাড়া কোম্পানির কার্যক্রমে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ‘সেলস অ্যাওয়ার্ড’, ‘সেলস চ্যাম্পিয়ন’ ও ‘লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়।