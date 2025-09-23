বাংলাদেশ

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ও মালয়েশিয়ার ইউআইটিএম শিক্ষা-গবেষণায় পরস্পরকে সহযোগিতা করবে

বিজ্ঞপ্তি
ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির পক্ষে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন এম ছায়েদুর রহমান এবং ইউআইটিএমের পক্ষে এআরআইয়ের পরিচালক জুরাইদাহ মোহাম্মদ সানুসি ইওআইতে স্বাক্ষর করেনছবি: ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সৌজন্যে

বাংলাদেশের ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির সঙ্গে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (ইওআই) স্বাক্ষর করেছে মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি মারার (ইউআইটিএম) অ্যাকাউন্টিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (এআরআই)।

এর মাধ্যমে ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় দুটির যৌথ গবেষণা প্রকল্প, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম এবং জ্ঞান বিনিময়ের নতুন সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে দুই পক্ষই। পাশাপাশি দুই দেশের উচ্চশিক্ষা খাতে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াতে এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জ্ঞান বিনিময়ের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলেও মনে করেন তাঁরা।

গতকাল সোমবার ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ফরিদ আহমদ সোবহানীর সভাপতিত্বে ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের ডিন এম ছায়েদুর রহমান এবং ইউআইটিএমের পক্ষে এআরআইয়ের পরিচালক জুরাইদাহ মোহাম্মদ সানুসি ইওআইতে স্বাক্ষর করেন।

অনুষ্ঠানে ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির ট্রেজারার, ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের চেয়ারপারসন, শিক্ষক ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ইউআইটিএমের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ নাজমুল হক, মোহাম্মদ তৌফিক বিন মোহাম্মদ সুফিয়ান ও লিলি মারদিয়াহ আদম মুদিন।

ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য বলেন, ‘এ সহযোগিতা আমাদের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য বৈশ্বিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের একটি চমৎকার সুযোগ সৃষ্টি করবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক গবেষণার ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেবে।’

ইউআইটিএমের এআরআই পরিচালক জুরাইদাহ মোহাম্মদ সানুসি বলেন, ‘এই অংশীদারত্ব শুধু একাডেমিক উন্নয়নেই নয়, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য টেকসই জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।’

