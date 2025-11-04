প্রথম আলো পথভ্রষ্ট হয়নি : আলমগীর কবির

প্রথম আলো পথভ্রষ্ট হয়নি : আলমগীর কবির
এমআই সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লিমিটেডের (ক্রাউন সিমেন্ট) ভাইস চেয়ারম্যান মো. আলমগীর কবির বলেছেন, লোভের কারণে অনেকে সময় অনেক ব্যবসায়ী পথভ্রষ্ট হয়ে থাকেন, কিন্তু সেখান থেকে বের হতে পারেন না। তাঁদের এর জন্য মূল্যও দিতে হয়। সাংবাদিকতায়ও এমন দিক আছে, কিন্তু প্রথম আলো সেখানে নেই। পত্রিকাটি পথভ্রষ্ট হয়নি।
আজ মঙ্গলবার প্রথম আলোর ২৭তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন আলমগীর কবির। এ বছর ‘সত্যই সাহস’ স্লোগান সামনে রেখে নানা আয়োজনে দিনটি পালন করছে প্রতিষ্ঠানটি।
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আজ রাজধানীর খামারবাড়ির বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে সারা দেশের কর্মীদের অংশগ্রহণে এক প্রীতি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সকাল ১০টায় জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সূচনা হয়। সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীনের সঞ্চালনায় এ আয়োজনে আলোচনা, কুইজ প্রতিযোগিতা, সেরা কর্মীদের পুরস্কারসহ থাকছে নানা অনুষ্ঠান।
প্রথম আলোর পেশাদারত্বের প্রশংসা করে আলমগীর কবির বলেন, শুরু থেকেই তিনি প্রথম আলোর সঙ্গে আছেন। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আছি এর একটাই কারণ, পত্রিকাটি অন্য পত্রিকার তুলনায় প্রথম থেকেই একটু ভিন্ন। ভিন্ন এই অর্থে যে নিউজ ভ্যালুটা অত্যন্ত চমৎকার এবং অন্য যেকোনো পত্রিকার তুলনায় অত্যন্ত সৎ।’
প্রথম আলোর কাজের স্পৃহা ধরে রেখে সামনে আরও এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান ব্যবসায়ী আলমগীর কবির।