মোহাম্মদপুরে সেনাবাহিনীর অভিযানে অস্ত্র ও পেট্রলবোমাসহ ৫ জন গ্রেপ্তার
রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেট এলাকায় অভিযান চালিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি ও পেট্রলবোমাসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে সেনাবাহিনী। আজ মঙ্গলবার ভোরে এই অভিযান চালানো হয়।
গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা হলেন মো. আসলাম (৩৮), মো. নাদিম (৩০), মো. ইমতিয়াজ (৩৬), মো. সুমন (৩৫) ও মো. পলাশ (৪৮)।
মোহাম্মদপুর সেনাবাহিনীর ক্যাম্প সূত্র জানায়, গত নভেম্বরে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসী ককটেলসহ গ্রেপ্তারের পর তাঁদের সহযোগীরা পালিয়ে গিয়েছিলেন। তখন প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা তাঁদের সহযোগীদের কাছে সম্ভাব্য অস্ত্র থাকার তথ্য দেন এবং কয়েকটি গোপন আস্তানার কথা জানান। সেই তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ও তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় অবস্থান নিশ্চিত হয়ে আজ ভোরে কৃষি মার্কেট এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, তিনটি গুলি, ১০টি পেট্রলবোমা এবং দেশি-বিদেশি মাদক উদ্ধার করা হয়।
এ বিষয়ে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, ‘গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আমরা কিছু তথ্য পেয়েছি। এর ভিত্তিতে আমরা আরও অভিযান চালিয়ে বাকিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা করব।’
ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে আমাদের এমন অভিযান অব্যাহত থাকবে।’
গ্রেপ্তার পাঁচজনসহ উদ্ধার করা অস্ত্র ও মাদক মোহাম্মদপুর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী।