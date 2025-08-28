সেমিনারে বক্তারা
নজরুলের কবিতার বিপ্লবী চেতনা নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে
নজরুল বাংলা সাহিত্যের অমৃত অহংকার। তাঁর মানবতাবাদী সৃজনসম্ভার তাঁকে করেছে কালোত্তীর্ণ। তবে নজরুলের কবিতার বিপ্লবী চেতনা নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে, যেমন কম হয়েছে তাঁর সাহিত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা।
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৪৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা একাডেমি আয়োজিত সেমিনারে অনুষ্ঠানে বক্তারা এ কথাগুলো বলেন। বুধবার বিকেলে বাংলা একাডেমির কবি শামসুর রাহমান সেমিনার কক্ষে এ সেমিনার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
সেমিনারে অনুষ্ঠানে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক মোহাম্মদ আজম বলেন, কাজী নজরুল ইসলাম বাংলা সাহিত্যের শুধু বিদ্রোহী কবি নন, বরং তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী কবি। নজরুলের কবিতার বিপ্লবী চেতনা নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে, যেমন কম হয়েছে তাঁর সাহিত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা। তিনি বলেন, নজরুলের মতো একজন কবির কবিতা শোনার জন্যই হয়তো বাংলার পাঠক কান পেতে ছিল।
সেমিনারে ‘নজরুলের মৌল চেতনা অদ্বৈতবাদী সমন্বয়ের’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন নজরুল–গবেষক অধ্যাপক আনোয়ারুল হক। তিনি বলেন, নজরুলের কবিতা, ভাষণ, গজল, ইসলামি সংগীত, শ্যামাসংগীত, ভক্তিগীতি কালের অশনিসংকেত উপলব্ধি করে মহামিলনের সুর বাজিয়ে গেছে। তাঁর মানবতাবাদী সৃজনসম্ভার তাঁকে করেছে কালোত্তীর্ণ। উপমহাদেশে আজও রাষ্ট্র ও সমাজ বিভেদের, পরস্পর অবিশ্বাসের, সন্দেহের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। মানবতাবাদী প্রেমিক কবি নজরুলের অদ্বৈতবাদী, সমন্বয়ী চেতনাকে কর্মে ধারণ করার এখনই সময়।
নজরুলের সৃষ্টি ও কর্ম নিয়ে আলোচনা করেন নজরুল–গবেষক সৈয়দা মোতাহেরা বানু এবং কবি ও প্রাবন্ধিক কাজী নাসির মামুন। তাঁদের ভাষায়, নজরুলের জীবন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ, তেমনি সৃষ্টিকর্মও বর্ণিল ও অনন্য। সাহিত্যের নানা ক্ষেত্রে তাঁর অবদান মৌলিক এবং তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা বলেন, সাম্প্রতিক জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে নতুন প্রজন্ম নজরুলকে যেভাবে আপন করে পেয়েছে, তাতে প্রমাণ হয় নজরুলের গণ-আবেদন যুগের পর যুগ নবমাত্রা লাভ করেছে।
স্বাগত বক্তব্যে বাংলা একাডেমির সচিব সেলিম রেজা বলেন, ‘নজরুল আমাদের সাহিত্যের অমৃত অহংকার। এক জীবনে তাঁর অর্জন আমাদের শিল্পসাহিত্যের ভুবন থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিপুলভাবে দীপিত করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াইয়ের প্রেরণা জুগিয়েছে।’
অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলা একাডেমির সহপরিচালক (চলতি দায়িত্ব) মাহবুবা রহমান। আলোচনা শেষে হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিল্পী ফেরদৌস আরার কণ্ঠে শোনা যায় নজরুলগীতি। আবৃত্তি করেন শিল্পী টিটো মুন্সী।
এর আগে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের মৃত্যুবার্ষিকী স্মরণে সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত নজরুল সমাধিসৌধে বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।