জাতীয় শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবি

জাতীয় শিশু অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার দাবি
দেশের শিশুদের সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানসিক বিকাশ ও অধিকার নিশ্চিত করতে একটি স্বতন্ত্র ‘জাতীয় শিশু অধিদপ্তর’ প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। বর্তমানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা শিশু অধিকারসংশ্লিষ্ট কাজ করলেও একটি সমন্বিত নীতিগত কাঠামো নেই। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন বক্তারা। আজ সোমবার রাজধানীর রামপুরায় বেসরকারি সংগঠন নারী উন্নয়ন শক্তির কার্যালয়ে আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।
নারী উন্নয়ন শক্তি, ইয়াং উইমেন ফর ডেভেলপমেন্ট রাইটস অ্যান্ড ক্লাইমেট, ফোরাম ফর কালচার অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট, সি-লিড, ফোরাম নারী মঞ্চ ও বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম যৌথভাবে এই আলোচনা সভার আয়োজন করে।
সভায় সভাপতির বক্তব্য দেন নারী উন্নয়ন শক্তির নির্বাহী পরিচালক আফরোজা পারভীন। আলোচক হিসেবে আরও বক্তব্য দেন ফোরাম ফর কালচার অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের সভাপতি সাহিদা ওয়াহাব, ইয়াং উইমেন ফর ডেভেলপমেন্ট রাইটস অ্যান্ড ক্লাইমেটের কর্মসূচি কর্মকর্তা সেলিনা খাতুন, সি–লিডের সদস্য এবং ফোরাম নারী মঞ্চের পরিচালক সেলিনা আক্তার, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরামের প্রতিনিধি আবদুল মোমিন প্রমুখ।
সভা শেষে পাঁচটি সংগঠন যৌথভাবে সরকারের কাছে দ্রুত ‘জাতীয় শিশু অধিদপ্তর’ প্রতিষ্ঠার জোর দাবি জানান। এ বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সংলাপ, সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান ও নাগরিক অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রম গ্রহণের ঘোষণা দেন।