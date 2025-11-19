বাংলাদেশ

সাহায্যের আবেদন 

ক্যানসারে আক্রান্ত ইয়াসমিনের জন্য সহায়তা প্রয়োজন

বিজ্ঞপ্তি
ইয়াসমিন আরা

রাজধানীর একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খণ্ডকালীন শিক্ষক ইয়াসমিন আরা স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত। দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসায় সঞ্চিত অর্থ শেষ হয়ে গেছে। আর্থিক সংগতি না থাকায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা চালিয়ে যেতে পারছে না তাঁর পরিবার। এ অবস্থায় একমাত্র সন্তান নিয়ে বেঁচে থাকতে দেশের হৃদয়বান মানুষের কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন ইয়াসমিন।

তাঁকে সহায়তা পাঠানো যাবে—ইয়াসমিন আরা, ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, মিরপুর শাখা, সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর ০০২৮০৩১০০১৮৫০১, রাউটিং নম্বর ২৪০২৬২৯৮৭ এবং ০১৮১৭৮৯৭৪০৯ এই নম্বরে বিকাশ ও নগদের মাধ্যমে। বিজ্ঞপ্তি

