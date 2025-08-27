বাংলাদেশ

নতুন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সালমান, আনিসুল, পলকসহ পাঁচজন

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
ঢাকার সিএমএম আদালতে আনিসুল হক ও সালমান এফ রহমানফাইল ছবি

পৃথক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান, সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হকসহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

পুলিশের আবেদনের ওপর শুনানি নিয়ে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ বুধবার এই আদেশ দেন।

গ্রেপ্তার দেখানো অপর আসামিরা হলেন সাবেক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক, সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাংগীর আলম ও যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান।

পুলিশ ও আদালত সূত্রগুলো বলছে, কেরানীগঞ্জের ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে আজ সকালে সালমান, আনিসুল, পলক, জাহাংগীর ও আবুল হাসানকে আদালতে হাজির করে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করে পুলিশ। শুনানি নিয়ে আদালত এই আবেদন মঞ্জুর করেন।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতন হয়। ১৩ আগস্ট প্রথম গ্রেপ্তার হন আনিসুল ও সালমান। এরপর গ্রেপ্তার হন পলক, জাহাংগীর ও আবুল হাসান।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনে গুলি করে হত্যার একাধিক মামলার আসামি এই পাঁচজন। এসব মামলায় তাঁদের বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছে পুলিশ।

