১১৮ কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি
জনপ্রশাসনে ১১৮ জন যুগ্ম সচিবকে পদোন্নতি দিয়ে অতিরিক্ত সচিব করা হয়েছে। অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদের শেষ পর্যায়ে এসে আজ মঙ্গলবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, এবার নিয়মিত ব্যাচ হিসেবে বিসিএস ২০তম ব্যাচের কর্মকর্তাদের বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। এই পদোন্নতি দেওয়া নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই প্রক্রিয়া চলছিল।
পদোন্নতির প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে পরবর্তী সময়ে কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো বিরূপ বা ভিন্নরূপ তথ্য পাওয়া গেলে তাঁর ক্ষেত্রে এই আদেশের প্রয়োজনীয় সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতি পাওয়া কর্মকর্তারা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সচিবের বরাবর অথবা নির্ধারিত ই–মেইলে যোগ দেবেন।