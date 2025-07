‘পাঠাও পে’ দেশব্যাপী চালু হলো আজ

বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘পাঠাও’ এবার নিয়ে এসেছে ‘পাঠাও পে’ সেবা। এই নতুন ডিজিটাল ওয়ালেটের মাধ্যমে খুব সহজেই টাকা ট্রানজেক্ট, অ্যাকসেস এবং ম্যানেজ করতে পারবেন।

‘ইউর ইউনিভার্স, ইউর ওয়ে’ (Your YOUniverse, Your Way) এই ট্যাগলাইনের মাধ্যমে ‘পাঠাও পে’ ইনোভেশন, সিকিউরিটি এবং লাইফস্টাইলকে একত্রিত করেছে। সারা দেশে ডিজিটাল সার্ভিস সহজ করার পথে এটি পাঠাও-এর আরেকটি বড় পদক্ষেপ।