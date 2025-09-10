রেনেসন্স ঢাকা গুলশান নতুন জেনারেল ম্যানেজার মো. আল আমিন
রেনেসন্স ঢাকা গুলশান হোটেলে নতুন জেনারেল ম্যানেজার হয়েছেন মো. আল আমিন। এই নিযুক্তির মাধ্যমে তিনি দক্ষিণ এশিয়ায় ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের প্রথম বাংলাদেশি জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পেলেন।
আল আমিন আন্তর্জাতিক হসপিটালিটি খাতে ১৮ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক হোটেল ব্র্যান্ডে অপারেশন এবং অতিথি অভিজ্ঞতা পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছেন। ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সাত বছরের বেশি সময় ধরে চলমান। বিজ্ঞপ্তি