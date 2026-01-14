নঈম নিজামসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলা বাতিলের নির্দেশ
প্রায় চার বছর আগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক নঈম নিজাম, প্রকাশক ময়নাল হোসেন চৌধুরী ও অনলাইন পোর্টাল বাংলা ইনসাইডারের প্রধান সম্পাদক সৈয়দ বোরহানের বিরুদ্ধে করা মামলা বাতিলের আদেশ দিয়েছেন আদালত।
এক আসামির আইনজীবীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার দুপুরে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক মোহাম্মদ সাইদুর রহমান। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. জুয়েল মিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
ময়নাল হোসেনের পক্ষের আইনজীবী এনামুল হক মামলা বাতিল চেয়ে আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে ধারাগুলোতে মামলাটি হয়, সেগুলো ২০২৫ সালের ২২ অক্টোবর সাইবার সুরক্ষা অধ্যাদেশ, ২০২৫ মোতাবেক বাতিলযোগ্য। এমতাবস্থায় এ মামলা থেকে আসামিকে খালাস দেওয়া একান্ত আবশ্যক।
২০২২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী এম সারোয়ার হোসেন বাদী হয়ে নঈম নিজামসহ সাতজনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেছিলেন। সেদিন আদালত পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) বিষয়টি তদন্ত করে প্রতিবেদন দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ২০২৪ সালের ২০ নভেম্বর তিনজনকে আসামি করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে সিআইডি। গত ২ জুন আসামিদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন আমলে নিয়ে তাঁদের ২৭ জুলাই আদালতে হাজির হতে সমন জারি করেন আদালত।
সেদিন আসামিরা আদালতে হাজির না হওয়ায় বাদীপক্ষ তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন করে। আদালত বাদীপক্ষের আবেদন গ্রহণ করে তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন।