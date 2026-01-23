আগে ছিল ভয়ের পরিবেশ, এখন অসহিষ্ণুতাও যোগ হয়েছে: রওনক জাহান

আগে ছিল ভয়ের পরিবেশ, এখন অসহিষ্ণুতাও যোগ হয়েছে: রওনক জাহান
জুলাই অভ্যুত্থানের আগে ও পরের বাংলাদেশে জননিরাপত্তা একটি বড় হুমকি হয়েই রয়েছে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী অধ্যাপক রওনক জাহানের পর্যবেক্ষণ। তাঁর মতে, আগে ছিল ভয়ের পরিবেশ। গণ–অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পরিবর্তনের পরে এখন ভয়ের সঙ্গে অসহিষ্ণু পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।
আজ শুক্রবার রাজধানীর এফডিসিতে এক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন রওনক জাহান। ডিবেট ফর ডেমোক্রেসি এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।
২০২৪ সালের জুলাই অভ্যুত্থানে আওয়ামী লীগের কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসান ঘটেছিল। তারপরের বাংলাদেশে ‘মব’ হয়ে ওঠে আলোচনার নতুন উপাদান।
সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক রওনক জাহান বলেন, আগে ভয়ের পরিবেশ শুধু রাষ্ট্রের কাছ থেকে আসত। এখন বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গোষ্ঠীর দিক থেকে ভয় আসছে। অনেক সময় মানুষ বুঝতে পারছে না, ভয়টা ঠিক কোথা থেকে আসছে।
গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় পরমতসহিষ্ণুতার ওপর জোর দিয়ে রওনক জাহান বলেন, ‘আমাদের সে জন্য একটু সহিষ্ণু হতে হবে। সঠিক পথে না চললে প্রশ্ন তুলতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন তোলার অর্থ এই নয় যে ভাঙচুর করতে হবে কিংবা কাউকে গিয়ে পেটাতে হবে।’
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকেই মানুষ ভয় পাচ্ছে বলে সহিংসতা রোধে রাজনৈতিক দলগুলোকে আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান রওনক জাহান। তিনি বলেন, গণতন্ত্রে প্রতিযোগিতার অর্থ হলো নির্বাচনে একটি দল হারবে, অপর একটি দল জিতবে। দেশে এখনো রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে হারার মানসিকতা তৈরি হয়নি। অতীতে দেখা গেছে, যাঁরা নির্বাচনে হেরে যান, তাঁরা নির্বাচনকে বিভিন্নভাবে বিতর্কিত করার চেষ্টা করেন।
ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, আগামী নির্বাচনে মানুষ দল ও মার্কার চেয়ে ব্যক্তিকে বাছাই করে ভোট দেবেন। তবে জটিল এই পরিস্থিতিতে নাগরিকদের বেশি সচেতন থাকতে হবে।
গণতান্ত্রিক কাঠামোকে সুরক্ষিত রাখতে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সার্বক্ষণিক জবাবদিহির মধ্যে রাখতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রওনক জাহান বলেন, ‘নাগরিকেরা এটা যদি না করে, তাহলে তারা তাদের অধিকারকে রক্ষা করতে পারবে না। গণতন্ত্রের জন্য এটা সবচেয়ে জরুরি।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কতটা সুষ্ঠু হচ্ছে, সেটা দেশি–বিদেশি পর্যবেক্ষকদের মতামতের ওপরও নির্ভর করবে বলে মনে করেন রওনক জাহান। তিনি বলেন, ‘সুষ্ঠু শব্দের নানা রকম ব্যাখ্যা হতে পারে। এটা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। দেশে ও বিদেশে নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হচ্ছে কি না, সেটা গুরুত্বপূর্ণ।’
একেবারে ‘পারফেক্ট’ না হলেও নির্বাচন যাতে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য হয়, সেই চেষ্টা সবাইকে করতে হবে বলে মন্তব্য করেন রওনক জাহান।
‘আসন্ন গণভোট ও সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু হলেই গণতন্ত্র সুরক্ষিত হবে’ শীর্ষক এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় বিষয়বস্তুর পক্ষে অবস্থান নেন ইডেন মহিলা কলেজের শিক্ষার্থীরা। তাঁরা বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সুষ্ঠু হলেই আগামী দিনে দেশের গণতন্ত্র সুরক্ষিত থাকবে। বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে এর বিকল্প নেই।
বিপক্ষে অবস্থান নেওয়া বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজির শিক্ষার্থীরা বলেন, শুধু গণভোট আয়োজনের মতো আনুষ্ঠানিকতাই গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত করবে না; বরং দেশের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সংস্কার না করলে যেকোনো সংস্কার বিফলে যাবে।
সভাপতির বক্তব্যে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী বলেন, আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের পথ। আইনশৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি নির্বাচনের অনুকূলে রাখতে হবে। অনেকে নির্বাচনকে বিতর্কিত করার চেষ্টা করছে। এমন পরিস্থিতিতে কালোটাকা, পেশিশক্তি ও প্রভাব বিস্তারের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার, নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে।