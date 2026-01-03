বাংলাদেশ

নিজের নামে ৩০-৪০টি মুঠোফোন কেন দেখাচ্ছে

মুঠোফোন

একজন মানুষের জাতীয় পরিচয়পত্রের বিপরীতে কয়টি মুঠোফোন আছে, তা দেখা যাচ্ছে এনইআইআরে। সেখানে গিয়ে নিজের নামে ৩০-৪০টি মুঠোফোন দেখে বিস্মিত অনেকে। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব জানিয়েছেন, তাঁরা মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটরদের কাছ থেকে ৩০০ কোটির বেশি ‘ডেটা সেট’ (উপাত্ত) পেয়েছেন। অর্থাৎ অপারেটররা হিস্টোরিক ডেটাসহ (এযাবৎকালের তথ্য) সবকিছুই ব্যবস্থায় তুলেছে। তবে মাইগ্রেশনের তারিখটা এখনকার দেখানো হয়েছে বলে অনেকের এনআইডিতে সচল সিম বা হ্যান্ডসেটের সংখ্যা বেশি দেখাচ্ছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন