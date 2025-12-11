নির্বাচনের পর পদত্যাগের পরিকল্পনা রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের: রয়টার্স

নির্বাচনের পর পদত্যাগের পরিকল্পনা রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের: রয়টার্স
রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পদত্যাগের পরিকল্পনা করেছেন। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের দ্বারা তিনি অপমানিত বোধ করছেন। বৃহস্পতিবার রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি একথা জানান। শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের মনোনয়নে ২০২৩ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন ৭৫ বছর বয়সী সাহাবুদ্দিন। সাহাবুদ্দিনের আলংকারিক পদটি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।