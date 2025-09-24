নিউইয়র্কে নেতাদের হেনস্তা: সমস্যার সূত্রপাত যেভাবে

নিউইয়র্কে নেতাদের হেনস্তা: সমস্যার সূত্রপাত যেভাবে
ভিসার ধরন এক না হওয়া এবং সমন্বয়হীনতার কারণে নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে হেনস্তার শিকার হতে হয়েছে।ঢাকা ও নিউইয়র্কের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে। নিউইয়র্কের জেএফকে বিমানবন্দরে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনকে লক্ষ্য করে ডিম নিক্ষেপ করা হয়। একই সময় কটূক্তি করা হয় তাসনিম জারাকে। জেএফকে বিমানবন্দরের ৪ নম্বর টার্মিনাল থেকে বের হওয়ার সময় স্থানীয় সময় ২২ সেপ্টেম্বর (সোমবার) বিকেল পাঁচটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।