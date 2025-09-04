জি এম কাদের ও তাঁর স্ত্রীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

জি এম কাদের ও তাঁর স্ত্রীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা
জাতীয় পার্টির (জাপা) চেয়ারম্যান ও সাবেক মন্ত্রী গোলাম মোহাম্মদ কাদের (জি এম কাদের) এবং তাঁর স্ত্রী শরীফা কাদেরের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।
ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া ১ সেপ্টেম্বর এই আদেশ দেন। আজ বৃহস্পতিবার দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়।
দুদকের আবেদনে বলা হয়, জি এম কাদেরসহ অন্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগের অনুসন্ধান চলমান রয়েছে। জি এম কাদের ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে এবং দেশের বাইরে অবৈধভাবে অর্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ রয়েছে। গোপন ও বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, জি এম কাদের ও তাঁর স্ত্রী দেশ ছেড়ে বিদেশে পলায়নের জন্য তাঁদের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধানকাজ ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া দরকার।
এর আগে গত ২৩ মার্চ জি এম কাদের ও তাঁর স্ত্রী শরীফা কাদেরের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি)। সিআইসি সব ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে এই নির্দেশ পাঠায়।
গত বছরের জুলাই-আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিরোধীদলীয় নেতা ছিলেন জি এম কাদের। তিনি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন জোট সরকারে বাণিজ্যমন্ত্রী ছিলেন।
গত মার্চে দুদক মনোনয়নবাণিজ্য, পদবাণিজ্যসহ বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগে জি এম কাদেরের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে।