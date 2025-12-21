প্রথম আলো–ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার নিন্দা এসআরএফের

প্রথম আলো–ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার নিন্দা এসআরএফের
দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্টার্স ফোরাম (এসআরএফ)। একই সঙ্গে এ ঘটনার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার জোর দাবি জানিয়েছে সংগঠনটি।
এসআরএফের সভাপতি মাসউদুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান ডালিম আজ রোববার এক বিবৃতিতে এ দাবি জানান।
বিবৃতিতে বলা হয়, সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। গণমাধ্যমের কণ্ঠ রুদ্ধ করতে সহিংসতা, ভয়ভীতি প্রদর্শন, হামলা কিংবা হেনস্তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের সাংবিধানিক অধিকার ও আইনের শাসনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
এসআরএফ নেতারা দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার পত্রিকা অফিসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় আটকে পড়া সাংবাদিকদের উদ্ধারের জন্য যাওয়া সম্পাদক পরিষদের সভাপতি ও নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তা ও নাজেহালের ঘটনারও তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান।