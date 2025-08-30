ঢাকায় বিজ্ঞানভিত্তিক সম্মেলন ‘ঢাকা নি সামিট ২০২৫’ শুরু

ঢাকায় বিজ্ঞানভিত্তিক সম্মেলন ‘ঢাকা নি সামিট ২০২৫’ শুরু
রাজধানীর রেডিসন ব্লু ওয়াটার গার্ডেন হোটেলে গতকাল শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে বিজ্ঞানভিত্তিক সম্মেলন ‘ঢাকা নি সামিট ২০২৫’। এ সম্মেলন আয়োজন করেছে ঢাকা আর্থ্রোস্কোপি অ্যান্ড আর্থ্রোপ্লাস্টি একাডেমি। এতে সহযোগিতায় করেছে বাংলাদেশ আর্থ্রোপ্লাস্টি সোসাইটি (বিএএস)।
আয়োজকেরা জানান, সম্মেলনের লক্ষ্য অর্থোপেডিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে জ্ঞান বিনিময়, নতুন প্রযুক্তি সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং তরুণ সার্জনদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।
গতকাল এ সম্মেলনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আর্থ্রোপ্লাস্টি সোসাইটির মহাসচিব এম আলী এবং জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন ইনস্টিটিউটের (নিটোর) পরিচালক মো. আবুল কেনান। তারা তাঁদের বক্তব্যে দেশের অর্থোপেডিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অগ্রগতি ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন।
দুই দিনব্যাপী এ সম্মেলনে যুক্তরাজ্যের বিশেষজ্ঞরাও অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন ফর সার্জারি অফ দ্য নির (বিএএসকে) প্রেসিডেন্ট আলাসদার সান্তিনি, টেমসাইড জেনারেল হাসপাতালের কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিক সার্জন মোহাম্মদ আবদুল বারী, ওয়ালসাল হেলথকেয়ার এনএইচএস ট্রাস্টের রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট বিভাগের কনসালট্যান্ট অর্থোপেডিক সার্জন ও ডিরেক্টর ফাহাদ সিদ্দিক হোসাইন।
সম্মেলনে ইন্সট্রাকশনাল কোর্স লেকচার, হ্যান্ডস-অন ওয়ার্কশপ, প্যানেল ডিসকাশন ও বিতর্ক, ইয়াং সার্জনস থিয়েটার প্রেজেন্টেশন, কেস প্রেজেন্টেশন, স- বোন ডেমোনস্ট্রেশন, র্যাপিড ফায়ার কুইজ প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ পর্ব রয়েছে।
আয়োজকেরা বলেন, এ ধরনের সম্মেলন বাংলাদেশে হাঁটুর সার্জারি ও আর্থ্রোপ্লাস্টি চিকিৎসার মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।