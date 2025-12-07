কোহিনূর কেমিক্যাল: ৬৫ শতাংশ হারে নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন

কোহিনূর কেমিক্যাল: ৬৫ শতাংশ হারে নগদ লভ্যাংশ দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদন
দেশের প্রসাধনী প্রস্তুতকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান কোহিনূর কেমিক্যাল কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা আজ রোববার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. রেজাউল করিম। সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিচালক মো. এবাদুল করিম, স্বতন্ত্র পরিচালক আনোয়ার হোসেন ও কাজী মামুনুল আশরাফ, কোম্পানি সচিব মো. কামরুজ্জামান এবং সিএফও মোহা. শামীম কবির।
সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী ও কোম্পানির সার্বিক কার্যক্রমের ওপর আলোচনা করা হয় এবং আলোচ্য সূচিগুলো শেয়ারহোল্ডারদের সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। সভায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য ৬৫ শতাংশ হারে নগদ লভ্যাংশ এবং ১০ শতাংশ হারে বোনাস শেয়ার দেওয়ার প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।