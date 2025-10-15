প্রধান উপদেষ্টা ইতালি থেকে দেশে ফিরেছেন
ইতালির রাজধানী রোমে দুই দিনের সরকারি সফর শেষে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস আজ বুধবার সকালে দেশে ফিরেছেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং জানিয়েছে, অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ও তাঁর সফরসঙ্গীদের বহনকারী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইট সকাল ৮টা ২০ মিনিটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।
রোম সফরে অধ্যাপক ইউনূস ওয়ার্ল্ড ফুড ফোরামের (ডব্লিউএফএফ) অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মূল বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন। এ ছাড়া তিনি এর ফাঁকে একাধিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকেও অংশ নেন।