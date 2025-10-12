ডেঙ্গুতে ৫ জনের মৃত্যু, হাসপাতালে এক দিনে ভর্তি ৯৫৩ জন
দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যু কমছেই না। সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (গতকাল শনিবার সকাল আটটা থেকে আজ রোববার সকাল আটটা পর্যন্ত) ৫ জন মারা গেছেন এডিস মশাবাহিত এই রোগে। আর এ সময় নতুন করে ৯৬৩ রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আজ বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ডেঙ্গু নিয়ে দেওয়া প্রাত্যহিক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে।
জনস্বাস্থ্যবিদ অধ্যাপক বে–নজীর আহমেদ বলেন, ‘ডেঙ্গুতে মৃত্যু কমছে না। এখন যে বৃষ্টি হয়ে গেল, এরপর আগামী ১০ দিনের মধ্যে আবারও নতুন করে ডেঙ্গুর বিস্তার হতে পারে। চলতি বছর ঢাকার বাইরে যে বেশি রোগী হবে, তা আগে থেকেই ধারণা করা হয়েছিল। কিন্তু এর বিস্তার রোধে সরকার তেমন কোনো কিছুই করেনি। তাই আমাদের জন্য এক ভয়ানক সময় অপেক্ষা করছে বলা যায়।’
সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় এবং একজন করে মারা গেছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন, রাজশাহী ও বরিশাল বিভাগে। দুজনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, বাকি তিনজন মারা গেছেন রাজধানীর কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, বরিশালের শের–ই–বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।
চলতি বছরের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত দেশে মোট ৫৪ হাজার ৫৫৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন ৫১ হাজার ৭৮৩ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, নতুন আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ৬২ শতাংশই পুরুষ। গত ২৪ ঘণ্টায় ভর্তি হওয়া রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১৬ থেকে ৩০ বছর বয়সীদের সংখ্যা।
এদিন ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন বাদ দিয়ে এ বিভাগে সর্বোচ্চসংখ্যক ব্যক্তি ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর সংখ্যা ১৯৭ জন। ঢাকা বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন গাজীপুর জেলায়, ৮৪ জন। আর দুই সিটি করপোরেশন এলাকায় নতুন রোগীর সংখ্যা ছিল ২৬৯ জন। ঢাকা বিভাগের বাইরে বরিশাল বিভাগে রোগীর সংখ্যা বেশি ছিল, এ সংখ্যা ১৪১।
চলতি বছর ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয়েছে গত সেপ্টেম্বর মাসে। তবে চলতি অক্টোবর মাসে এখন পর্যন্ত মৃত্যু ও সংক্রমণ আগের যেকোনো মাসের চেয়ে বেশি।
বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দীর্ঘস্থায়ী বৃষ্টিপাত ও অপর্যাপ্ত মশা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের কারণে সংক্রমণ পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠছে।