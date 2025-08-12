‘সেলফ-অর্ডার কিয়স্ক’ এখন কেএফসিতে
২০০৬ সাল থেকে কেএফসির একমাত্র ফ্র্যাঞ্চাইজি হিসেবে বাংলাদেশে সেবা দিয়ে আসছে ট্রান্সকম ফুডস লিমিটেড। এটি কেএফসি ইন্টারন্যাশনাল হোল্ডিংস, যুক্তরাষ্ট্রের লাইসেন্সের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। এবার সেই যাত্রায় যুক্ত হলো নতুন এক মাত্রা—সেলফ-অর্ডার কিয়স্ক, যেখানে গ্রাহকেরা কাউন্টারে না গিয়ে নিজের অর্ডার নিজেই খুব সহজে করতে পারবেন।
দেশের নির্দিষ্ট কিছু আউটলেটে ছয় মাসের সফল পরীক্ষার পর কেএফসি এখন রেস্টুরেন্টে চালু করেছে সেলফ-অর্ডার কিয়স্ক, যা ২০২৫ সালের মধ্যে প্রায় সব আউটলেটে পৌঁছে যাবে। গ্রাহকদের জন্য দ্রুত, আরামদায়ক এবং ঝামেলাহীন অর্ডারিং অভিজ্ঞতা তৈরি করাই এই সেবার উদ্দেশ্য।
এই কিয়স্কে গ্রাহকেরা নিজের পছন্দমতো ডাইন-ইন বা টেকঅ্যাওয়ে নিতে পারবেন, বিশেষ সব অফার ও জনপ্রিয় আইটেমগুলো নির্বাচন করতে পারবেন এবং নিজের মতো করে অর্ডার কাস্টমাইজও করতে পারবেন। আর সঙ্গে থাকছে মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস ও ব্যাংকের ডেবিট ও ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে সহজে পেমেন্ট সুবিধা।
সেলফ-অর্ডার কিয়স্ক তৈরি করেছে ট্রান্সকম টেকনোলজি। ট্রান্সকম ফুডস লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অমিত দেব থাপা বলেন, ‘কেএফসি সব সময়ই গ্রাহকদের জন্য নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করতে কাজ করে আসছে। সেলফ-অর্ডার কিয়স্ক আমাদের সেই যাত্রার আরেকটি বড় পদক্ষেপ, যেখানে প্রযুক্তি ও সেবা মিলিয়ে আমরা তৈরি করছি স্মার্ট ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ডাইনিং অভিজ্ঞতা।’