ইউটিউব এমসিএন সেবা চালু করল প্রথম আলো ডিজিটাল
ডিজিটাল কনটেন্টের কপিরাইট সুরক্ষা, আয় বৃদ্ধি এবং পেশাদার কনটেন্ট ব্যবস্থাপনায় সহায়তা দিতে মাল্টি চ্যানেল নেটওয়ার্ক (এমসিএন) সেবা চালু করেছে প্রথম আলো ডিজিটাল। সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রথম কোনো গণমাধ্যম প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রথম আলো ডিজিটালকে এমসিএন পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছে ইউটিউব।
কনটেন্ট ক্রিয়েটর এবং নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেলধারীদের কাছে ‘এমসিএন’ পরিচিত একটি শব্দ। এটি মূলত পার্টনারশিপভিত্তিক নেটওয়ার্ক, যার মাধ্যমে ইউটিউব চ্যানেল থেকে আয় করার পাশাপাশি কনটেন্ট ব্যবস্থাপনার নানা পেশাদার সুবিধা পাওয়া যায়।
দেশ–বিদেশের যেকোনো পেশাদার ইউটিউব কনটেন্ট ক্রিয়েটর এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইউটিউব চ্যানেলগুলো (মিডিয়া, শিক্ষা, বিনোদন, ব্র্যান্ড ইত্যাদি) ‘মিডিয়াস্টারএমসিএন’ নামের প্ল্যাটফর্ম থেকে এই সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।
প্রথম আলো ডিজিটালের এমসিএন সেবার মাধ্যমে ইউটিউব কনটেন্ট থেকে বিজ্ঞাপনভিত্তিক আয়, কপিরাইট ম্যানেজমেন্ট, কনটেন্ট অপটিমাইজেশন, ভিডিও মার্কেটিং, কনটেন্ট সুরক্ষা, প্রিমিয়াম মিউজিক লাইব্রেরি এবং ভিডিও এডিটিং–সংক্রান্ত বিভিন্ন সেবা পাওয়া যাবে।
মাল্টি চ্যানেল নেটওয়ার্ক বা এমসিএনের আওতায় রয়েছে নানাবিধ সুবিধা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাসিক আয় ব্যবস্থাপনা, কপিরাইট ও ক্লেইম সুরক্ষা, মনিটাইজেশন সেফটি ও রিকভারি, ব্র্যান্ড ডিল ও স্পনসরশিপ, চ্যানেল গ্রোথ স্ট্র্যাটেজি, চ্যানেল ব্যান হওয়ার ঝুঁকি কমানো, কনটেন্ট সুরক্ষা ও অ্যান্টি-পাইরেসি, ইউটিউব প্রাধান্যভিত্তিক সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং চ্যানেল ভেরিফিকেশন সাপোর্ট ইত্যাদি।
এ বিষয়ে প্রথম আলোর চিফ ডিজিটাল বিজনেস অফিসার এ বি এম জাবেদ সুলতান বলেন, ‘প্রথম আলো ডিজিটালের ইউটিউব এমসিএন সেবা চালুর অনুমোদনপ্রাপ্তি বাংলাদেশের কনটেন্ট ক্রিয়েটর এবং ইউটিউব চ্যানেলের মালিকদের জন্য স্বস্তি ও সুযোগ নিয়ে এসেছে। এই সেবার মাধ্যমে বৈধভাবে চ্যানেল মনিটাইজেশন এবং কপিরাইট ব্যবস্থাপনায় ইউটিউবারদের দীর্ঘদিনের জটিলতা কমে আসবে বলে আমাদের বিশ্বাস।’
প্রথম আলো ডিজিটালের এমসিএন সেবার আওতায় যুক্ত হতে যোগাযোগ করুন [email protected]–এ অথবা ফোন করুন ০১৭১৫–০৩৫৫৭৭ নম্বরে। বিস্তারিত জানতে ভিজিট করুন www.mediastarmcn.com