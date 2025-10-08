শুভ সকাল। আজ ৮ অক্টোবর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।
আবরার ফাহাদ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র। নিজের আবাসিক হলে গভীর রাতে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেন ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) নেতা-কর্মীরা। ভোরে হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিলেন প্রথম আলোর তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক আসিফ হাওলাদার। ৭ অক্টোবর আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ বার্ষিকীতে সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...
একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীদের মধ্যে ২ লাখ টাকার কম যাঁদের আমানত, তাঁরা আগে টাকা ফেরত পাবেন। ব্যাংকগুলোতে প্রশাসক নিয়োগের পর সরকারি তহবিল জোগান দেওয়া হলেই এসব আমানতকারীর টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২ লাখ টাকা বা তার কম আমানত যাঁদের, তাঁরা একবারে পুরো টাকা তোলার সুযোগ পাবেন। বাকি আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে ধাপে ধাপে। বিস্তারিত পড়ুন...
হোয়াটসঅ্যাপে ফোন। মুঠোফোনের স্ক্রিনে পুলিশের ছবি ভেসে উঠল। গম্ভীর ও স্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণে বললেন, তিনি মিরপুর মডেল থানা থেকে এসআই মাহফুজ আলম বলছেন। ফোন করার কারণ জানতে চাইলে কণ্ঠ আরও গম্ভীর করে বললেন, এই নম্বরটা আপনার? বললাম, আপনি তো এই নম্বরেই ফোন করেছেন, তো নম্বরটা আমারই। বিস্তারিত পড়ুন...
গত ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সৃষ্ট এমন পরিস্থিতির মধ্যে ভাষণ দেন নেতানিয়াহু। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ‘অনেক বিশ্বনেতা প্রকাশ্যে আমাদের নিন্দা করেন, আবার তাঁরাই গোপনে আমাদের ধন্যবাদ জানান।’ বিস্তারিত পড়ুন...
ছক্কা মারায় বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের এগিয়ে যাওয়ার আলোচনা নতুন নয়। বিষয়টা এশিয়া কাপের আগেই ছিল চর্চায়। কারণ, চলতি বছরই তো টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ছক্কা মারার আগের সব রেকর্ড ভেঙে গেছে। গত বছর ১২২ ছক্কা ছিল এক বছরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ। এ বছর সেই রেকর্ড অনেক আগেই ছাড়িয়েছে দলটি। এখন পর্যন্ত ২৪ ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাট থেকে এসেছে ১৭১ ছক্কা। বিস্তারিত পড়ুন...