সকালেই পড়ুন আলোচিত ৫ খবর

প্রথম আলো ডেস্ক

শুভ সকাল। আজ ৮ অক্টোবর, বুধবার। গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোর অনেক আলোচিত সংবাদ হয়তো আপনার চোখ এড়িয়ে গেছে। তাই আজ দিনের শুরুতেই পড়তে পারেন দেশ-বিদেশের আলোচিত পাঁচ খবর ও বিশ্লেষণ।

ক্যানটিনে ঢুকে আবরার ফাহাদের লাশ দেখে আঁতকে উঠলাম

আবরার ফাহাদ

আবরার ফাহাদ। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) ছাত্র। নিজের আবাসিক হলে গভীর রাতে তাঁকে পিটিয়ে হত্যা করেন ছাত্রলীগের (বর্তমানে নিষিদ্ধ) নেতা-কর্মীরা। ভোরে হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে সেখানে গিয়েছিলেন প্রথম আলোর তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক আসিফ হাওলাদার। ৭ অক্টোবর আবরার ফাহাদ হত্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ বার্ষিকীতে সেই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তিনি। বিস্তারিত পড়ুন...

পাঁচ ব্যাংক একীভূত হলে ২ লাখ টাকার কম আমানত ফেরত সবার আগে

পাঁচ ব্যাংকের লোগো
প্রথম আলো গ্রাফিক্স

একীভূত হওয়ার প্রক্রিয়ায় থাকা পাঁচ ব্যাংকের আমানতকারীদের মধ্যে ২ লাখ টাকার কম যাঁদের আমানত, তাঁরা আগে টাকা ফেরত পাবেন। ব্যাংকগুলোতে প্রশাসক নিয়োগের পর সরকারি তহবিল জোগান দেওয়া হলেই এসব আমানতকারীর টাকা ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। ২ লাখ টাকা বা তার কম আমানত যাঁদের, তাঁরা একবারে পুরো টাকা তোলার সুযোগ পাবেন। বাকি আমানতকারীদের টাকা ফেরত দেওয়া হবে ধাপে ধাপে। বিস্তারিত পড়ুন...

কে এই ‘এসআই মাহফুজ আলম’

‘এসআই মাহফুজ আলম’ পরিচয় দিয়ে ফোন করার পর ওই হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে থাকা ছবিসহ ঘটনাটি লিখে ফেসবুকে পোস্ট দেন রাজধানীর সরকারি সংগীত কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক দিল আফরোজ

হোয়াটসঅ্যাপে ফোন। মুঠোফোনের স্ক্রিনে পুলিশের ছবি ভেসে উঠল। গম্ভীর ও স্পষ্ট শুদ্ধ উচ্চারণে বললেন, তিনি মিরপুর মডেল থানা থেকে এসআই মাহফুজ আলম বলছেন। ফোন করার কারণ জানতে চাইলে কণ্ঠ আরও গম্ভীর করে বললেন, এই নম্বরটা আপনার? বললাম, আপনি তো এই নম্বরেই ফোন করেছেন, তো নম্বরটা আমারই। বিস্তারিত পড়ুন...

নেতানিয়াহুর এই কথা কি সত্যি

ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ছবি দিয়ে বানানো পোস্টার। পোস্টারে তাঁর সম্পর্কে লেখা আছে—‘সন্ত্রাসী, গণহত্যাকারী, ধর্ষক’। গাজা যুদ্ধের বিরোধিতা করে, ফিলিস্তিনিদের প্রতি সংহতি জানিয়ে ৪ অক্টোবর স্পেনের মাদ্রিদে আয়োজিত বিক্ষোভে
ছবি: এএফপি

গত ২৬ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সৃষ্ট এমন পরিস্থিতির মধ্যে ভাষণ দেন নেতানিয়াহু। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ‘অনেক বিশ্বনেতা প্রকাশ্যে আমাদের নিন্দা করেন, আবার তাঁরাই গোপনে আমাদের ধন্যবাদ জানান।’ বিস্তারিত পড়ুন...

টি-টোয়েন্টিতে ছক্কাবাজি: পাকিস্তানের পরেই বাংলাদেশ

ছবিটি সাইফ হাসানের। গত পরশু আফগানিস্তানের বিপক্ষে টি–টোয়েন্টি ম্যাচের। সাইফের পাশাপাশি অন্যরাও ছক্কা মারায় দক্ষতা অর্জন করেছেন
এসিবি

ছক্কা মারায় বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের এগিয়ে যাওয়ার আলোচনা নতুন নয়। বিষয়টা এশিয়া কাপের আগেই ছিল চর্চায়। কারণ, চলতি বছরই তো টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের ছক্কা মারার আগের সব রেকর্ড ভেঙে গেছে। গত বছর ১২২ ছক্কা ছিল এক বছরে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ। এ বছর সেই রেকর্ড অনেক আগেই ছাড়িয়েছে দলটি। এখন পর্যন্ত ২৪ ম্যাচে বাংলাদেশের ব্যাট থেকে এসেছে ১৭১ ছক্কা। বিস্তারিত পড়ুন...

