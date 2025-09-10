বাংলাদেশ

শিবিরের দুই নেতার পায়ে গুলি করার মামলায় দুই পুলিশ কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
২০১৬ সালে যশোরের চৌগাছায় ছাত্রশিবিরের দুজন নেতার পায়ে গুলি করার ঘটনায় মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় দুজন পুলিশকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। তাঁরা হলেন পরিদর্শক (ইন্সপেক্টর) মো.আতিকুল ইসলাম ও কনস্টেবল সাজ্জাদুর রহমান।

আতিকুলকে গতকাল মঙ্গলবার আর সাজ্জাদুরকে আজ বুধবার কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১।

ট্রাইব্যুনাল প্রাঙ্গণে আজ প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম সাংবাদিকদের বলেন, ২০১৬ সালে যশোরের চৌগাছা থানার দুজন শিবির নেতার দুই হাঁটুতে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করে আহত করা হয়। ‘বন্দুকযুদ্ধে’ গুলি হয়েছে এবং সে কারণে তাঁরা আহত হয়েছেন উল্লেখ করে পরে তাঁদের কারাগারে পাঠানো হয়। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁদের পা কেটে ফেলতে হয়। গুলি করা দুজন পুলিশ সদস্য এখনো দায়িত্বরত অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের গ্রেপ্তার (গতকাল ও আজ) করে হাজির করলে ট্রাইব্যুনাল কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন।

প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার বলেন, দুজন শিবির নেতাকে গুলি করার ঘটনাটি কোনো বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়। সারা বাংলাদেশে সে সময় এবং পরবর্তী সময় বিরোধী রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের গ্রেপ্তার করে পরিকল্পিতভাবে কারও হাঁটুতে, কারও হাতে বা বিভিন্ন জায়গায় গুলি করে বিকলাঙ্গ করা হয়েছে। যার কারণে এটা মানবতাবিরোধী অপরাধ।

