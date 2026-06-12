মোংলায় কোস্টগার্ড স্টেশনে হামলায় দস্যু-সহযোগীদের সম্পৃক্ততার সন্দেহ

মোংলায় কোস্টগার্ড স্টেশনে হামলায় দস্যু-সহযোগীদের সম্পৃক্ততার সন্দেহ
বাগেরহাটের মোংলায় জয়মনির ঘোল এলাকায় কোস্টগার্ডের হারবারিয়া স্টেশনে সাম্প্রতিক হামলায় বনদস্যু ও তাঁদের সহযোগীদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বলে মনে করছে বাহিনীটি।
আজ শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এ কথা বলেন মোংলায় কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের জোনাল কমান্ডার ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মেসবাউল ইসলাম। কোস্টগার্ড পশ্চিম জোনের কার্যালয়ে এই মতবিনিময় হয়।
১১ জুন কোস্টগার্ডের স্টেশনটিতে একদল দুর্বৃত্ত অতর্কিত হামলা ও ভাঙচুর চালায়। এ ঘটনায় দায়িত্বরত কয়েকজন কোস্টগার্ড সদস্য আহত হন।
কোস্টগার্ড বলছে, ঘটনার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। হামলার প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটনে যৌথ অভিযান চালানো হচ্ছে। জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ করছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।
মতবিনিময়ে কোস্টগার্ডের পক্ষ থেকে বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে সুন্দরবনসংলগ্ন এলাকাটি বনদস্যু ও তাদের সহযোগীদের একটি ‘ঘাঁটি’ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। সেখানে কোস্টগার্ড স্টেশন স্থাপনের পর দস্যুদের কাছে রসদ, অস্ত্রসহ অন্যান্য সহায়তা-সরঞ্জাম সরবরাহের পথ কার্যকরভাবে বাধাগ্রস্ত হয়। এতে বনদস্যুদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। তাই বনদস্যু ও তাদের সহযোগীরা এলাকাটিতে কোস্টগার্ডের উপস্থিতি মেনে নিতে পারছে না। এ কারণেই তারা হামলা চালায় বলে মনে করছে কোস্টগার্ড।
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মেসবাউল ইসলাম বলেন, কোনো অপপ্রচার, গুজব কিংবা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রচারণা এই বাহিনীকে দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্যুত করতে পারবে না। আইন ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে কোস্টগার্ডের কার্যক্রম ভবিষ্যতেও একই দৃঢ়তা ও পেশাদারত্বের সঙ্গে অব্যাহত থাকবে।
সুন্দরবনে দুটি বিশেষ অভিযান
সুন্দরবনে সক্রিয় সব বনদস্যু-জলদস্যু বাহিনী নির্মূলসহ জেলে-বাওয়ালি-মৌয়াল-বনজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের নির্দেশনায় কোস্টগার্ডের নেতৃত্বে দুটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মতবিনিময়ে এ তথ্য জানিয়ে বলা হয়, অভিযান দুটি হলো-‘অপারেশন রিস্টোর পিস ইন সুন্দরবন’ ও ‘অপারেশন ম্যানগ্রোভ শিল্ড’।
কোস্টগার্ডের তথ্য অনুযায়ী, গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে এ পর্যন্ত পরিচালিত অভিযানে ৩৯ জন বনদস্যু-জলদস্যুকে আটক করা হয়। তাঁদের হাত থেকে ৪১ জন জিম্মিকে জীবিত উদ্ধার করা হয়। এ ছাড়া আগ্নেয়াস্ত্র, গুলি, কার্তুজ, ককটেল, টেলিস্কোপ, ওয়াকিটকি উদ্ধার করা হয়েছে।
‘কোণঠাসা দস্যু বাহিনী’
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মেসবাউল ইসলাম বলেন, বাহিনীটির ধারাবাহিক অভিযান, নিয়মিত টহল, গোয়েন্দা নজরদারিসহ প্রযুক্তিনির্ভর পর্যবেক্ষণের কারণে সুন্দরবনের সক্রিয় দস্যুরা বর্তমানে ব্যাপকভাবে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। দস্যুরা এখন আর আগের মতো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারছে না। তাঁদের চলাচল, অস্ত্র সরবরাহ, অর্থ সংগ্রহসহ সংগঠন পরিচালনার সক্ষমতা কমে এসেছে। এই চাপের মুখে ছোট সুমন বাহিনীর প্রধান সুমন হাওলাদার ও তাঁর সহযোগীরা গত ১৭ মে কোস্টগার্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। সুন্দরবনে সক্রিয় ডাকাতসহ দস্যুদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁরা। যাঁরা আত্মসমর্পণ করবেন, তাঁদের পুনর্বাসনসহ অন্যান্য বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে।
‘ছয় থেকে আটটি বাহিনী সক্রিয়’
কোস্টগার্ডের পর্যবেক্ষণ হলো, সুন্দরবনে সারা বছর সমানভাবে দস্যুতা হয় না। ইলিশ ধরার মৌসুম, অন্যান্য মাছ আহরণের মৌসুম, মধু সংগ্রহের মৌসুমে দস্যুদের তৎপরতা বেড়ে যায়। কারণ হিসেবে বলা হয়, মৌসুম অনুযায়ী, বিপুলসংখ্যক জেলে, মৌয়াল, বনজীবীরা সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। আর তাঁদের নিশানা করে দস্যুরা।
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মেসবাউল ইসলাম বলেন, বর্তমানে সুন্দরবনে ছয় থেকে আটটি দস্যু বাহিনী সক্রিয় রয়েছে বলে ধারণা করা হয়। প্রতিটি বাহিনীতে সাধারণত ৮ থেকে ১০ কিংবা ১২ জন সদস্য থাকেন। বনজুড়ে ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য সরু খাল ও চ্যানেলকে দস্যুরা আত্মগোপনের স্থান হিসেবে ব্যবহার করেন। বর্তমানে ড্রোন প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দুর্গম এলাকা নজরদারির আওতায় আনা হয়েছে। অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
‘সীমিত জনবল’
সুন্দরবনের বিশাল আয়তনের তুলনায় কোস্টগার্ডের জনবল প্রয়োজনের তুলনায় কম বলে মতবিনিময়ে উল্লেখ করা হয়। ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মেসবাউল ইসলাম বলেন, দায়িত্বে থাকা কোস্টগার্ডের সদস্যদের দীর্ঘ সময় কাজ করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগও থাকে না। দস্যুরা মাঝেমধ্যে এসব সীমাবদ্ধতার সুযোগ নিয়ে ফাঁকা আউটপোস্টে হামলার চেষ্টা করে। তবে দ্রুত অতিরিক্ত সদস্য পাঠিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়।
দস্যুতা দমনের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় বাধা হিসেবে ভুক্তভোগীদের নীরবতাকে দায়ী করছেন কোস্টগার্ড কর্মকর্তারা। তাঁদের মতে, অনেকে অপহরণের শিকার হলেও ভয়ে বিষয়টি প্রশাসনকে জানান না।
অপহরণের ঘটনা বনের ভেতরে ঘটে। আর মুক্তিপণের টাকা অনেক সময় মোংলা, বরগুনা, পাথরঘাটা কিংবা খুলনা শহরের বিভিন্ন এলাকায় হাতবদল হয় বলে অভিযোগ আছে। এক সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের জবাবে ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মেসবাউল ইসলাম বলেন, মোবাইল ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে পাঠানো মুক্তিপণের অর্থের গতিপথ অনুসরণ করে একাধিক ব্যক্তিকে শনাক্ত ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নজরদারি অব্যাহত রয়েছে।
অনুপ্রবেশ ঠেকাতে নজরদারি
দেশের সমুদ্রসীমা, উপকূলীয় অঞ্চল, নদীতীরবর্তী সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশসহ অপরাধ দমনে কোস্টগার্ড সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বলে জানান ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মেসবাউল ইসলাম। এ ছাড়া মোংলা সমুদ্রবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কোস্টগার্ড কাজ করছে বলে জানান তিনি।