শেখ হাসিনার সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী জাহাঙ্গীরের জমি জব্দের আদেশ, স্ত্রীর কোটি টাকা অবরুদ্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
মহানগর দায়রা জজ আদালত, ঢাকাফাইল ছবি: প্রথম আলো।

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাবেক ব্যক্তিগত সহকারী জাহাঙ্গীর আলমের এক কোটি ৭৫ লাখ টাকা মূল্যের জমি জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত।

একই সঙ্গে তাঁর স্ত্রী কামরুন নাহারের এক কোটি তিন লাখ টাকা থাকা সাতটি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন সংবাদমাধ্যমকে এ তথ্য জানান।

আদালতে দুদকের সহকারী পরিচালক পিয়াস পাল পৃথক দুটি আবেদন করেন। আবেদন দুটিতে বলা হয়, আসামি জাহাঙ্গীর আলম ও তাঁর স্ত্রী কামরুন নাহার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এসব সম্পদ উত্তোলন বা স্থানান্তর করায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলাটি তদন্তাধীন। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁদের অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।

গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর জাহাঙ্গীর আলম ও কামরুন নাহারের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। অভিযোগে বলা হয়, কামরুন নাহার ৬ কোটি ৮০ লাখ ৪৮ হাজার ৬৪২ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে অপরাধ করেছেন। আর জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে ১৮ কোটি ২৯ লাখ ১০ হাজার ৮৮২ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আনা হয়।

