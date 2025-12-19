হামলার খবরে প্রথম আলোর প্রতি এশিয়ান ডিসপ্যাচের সংহতি

হামলার খবরে প্রথম আলোর প্রতি এশিয়ান ডিসপ্যাচের সংহতি
একটি স্বার্থান্বেষী মহলের বর্বরোচিত হামলার শিকার হওয়ার প্রেক্ষাপটে প্রথম আলোর প্রতি সংহতি জানিয়েছে মিডিয়া নেটওয়ার্ক এশিয়ান ডিসপ্যাচ। শুক্রবার এক ই–মেইলে এই সংহতি জানান মিডিয়া নেটওয়ার্কটির সম্পাদক কৃতিকা গোয়েল।
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদির হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে পুঁজি করে একটি মহল বৃহস্পতিবার রাতে পরিকল্পিতভাবে প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের প্রধান কার্যালয়ে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ও আগুন ধরিয়ে দেয়।
এ ঘটনায় প্রথম আলোর হেড অব অনলাইনকে পাঠানো ই–মেইলে কৃতিকা বলেন, ‘আমরা ঢাকায় প্রথম আলোর কার্যালয়ে হামলাসংক্রান্ত খবরের দিকে নজর রাখছি। আপনারা সবাই নিরাপদ আছেন ও ঠিক আছেন কি না, সেটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য আপনাকে এই ই–মেইলটি করছি।’
এশিয়ান ডিসপ্যাচের সম্পাদক বলেন, ‘এই মুহূর্তে আপনাদের সহায়তার জন্য কিছু করতে পারি কি না, অনুগ্রহ করে জানাবেন। সংহতির অংশ হিসেবে, পাঠকদের উদ্দেশে আপনারা যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেটি পুনরায় প্রকাশ করছি। দয়া করে কোনো সহায়তা দরকার হলে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না।’