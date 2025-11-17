মৃত্যুদণ্ড শেখ হাসিনার উপযুক্ত বিচার: আখতার হোসেন
মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে শেখ হাসিনার মৃত্যুদণ্ড উপযুক্ত বিচার বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। একই সঙ্গে ভারতে পালিয়ে থাকা শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে দেশটির সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।
আজ সোমবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক ভিডিও বার্তায় আখতার হোসেন বলেছেন, ‘ভারত সরকারের কাছে আমরা আহ্বান জানাই যে খুনি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মানুষের ওপরে গণহত্যা চালিয়েছে, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, তাকে ভারতে আশ্রয় না দিয়ে বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থার কাছে তারা সোপর্দ করবে।’
আখতার হোসেন আরও বলেন, মৃত্যুদণ্ড শেখ হাসিনার জন্য উপযুক্ত বিচার। কেবল এই মৃত্যুদণ্ডের রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে শেখ হাসিনার গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।
অতি দ্রুত এ রায় কার্যকর করতে সরকারের কাছে আহ্বান জানিয়ে আখতার হোসেন বলেন, শেখ হাসিনা রায় কার্যকর করার মধ্য দিয়ে বিশ্বের কাছে একটা নজির তৈরি হবে।
আখতার হোসেন বলেন, শেখ হাসিনা শুধু উসকানিমূলক বক্তব্য দেননি, আজকের বিচারের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে, তিনি মানুষকে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাণঘাতী অস্ত্রের ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। গোটা বাহিনীকে মানুষের বিরুদ্ধে খুন করতে কাজে লাগিয়েছেন এবং মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করিয়েছেন।