বাংলাদেশ

আরও ২৪৬ সংস্কার প্রস্তাব শিগগির বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত, অনেকগুলোর বাস্তবায়ন শুরু

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক হয়। ০আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়েছবি: পিআইডি

১০টি কমিশনের (সংবিধান সংক্রান্ত কমিশন বাদে) আরও ২৪৬টি সুপারিশ আশু বাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ নিয়ে মোট ৩৬৭টি সুপারিশ আশু বাস্তবায়নযোগ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হলো। এর মধ্যে ৩৭টি ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে এই তথ্য জানানো হয়। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। পরে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বৈঠকের বিষয়বস্তু তুলে ধরেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

প্রেস সচিব বলেন, গত সপ্তাহে জানানো হয়েছিল ১২১টি সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন আছে। তার মধ্যে ১৬টি ইতিমধ্যে বাস্তবায়ন হয়েছে, ১৪টি আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছে এবং বাকিগুলো বাস্তবায়নাধীন। আজকে জানানো হয়, আরও ২৪৬টি আশু সুপারিশ বাস্তবায়নাধীন। এটি উপদেষ্টা পরিষদকে জানানো হয়।

প্রেস সচিব বলেন, নতুন ২৪৬টি সুপারিশের মধ্যে ৮২টি শ্রম সংস্কার বিষয়ে। আজকে শ্রম উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন জানিয়েছেন, এগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই বাস্তবায়নের বিষয়ে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। কিছু কিছু ইতিমধ্যে বাস্তবায়নও হয়েছে। নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশনের ৭১টি সুপারিশ আশু বাস্তবায়নের জন্য তালিকা করা হয়েছে। এ ছাড়া স্থানীয় সরকার বিষয়ে ৩৭টি, স্বাস্থ্য বিষয়ে ৩৩টি এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২৩টি সুপারিশ রয়েছে।

বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা ও অন্যান্য উপদেষ্টারা বলেছেন, এগুলো বাস্তবায়নের বিষয়ে আরও জোর দেওয়া হয়েছে। আগামী বৈঠকে এ বিষয়ে অগ্রগতি জানানো হবে।

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের সভার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রেস ব্রিফিং করেন
ছবি: পিআইডি

আড়িপাড়ার যন্ত্র কেনার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে কমিটি

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, বিগত সরকারের আমলে নাগরিকদের ওপর নজরদারির জন্য আড়িপাড়ার যন্ত্র কেনার বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির প্রধান করা হয়েছে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিষয়ক প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যবকে। এই কমিটি কত টাকায়, কোথা থেকে এসব যন্ত্র কেনা হয়েছে তাসহ পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখবে।

আড়িপাতার যন্ত্র কেনা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব বলেন, ইতিমধ্যে বোধহয় যে রিপোর্ট এসেছে, অনেক কিছুই ইসরায়েল থেকে কেনা হয়েছে। পুরো বিষয়গুলো কমিটি খতিয়ে দেখবে। পুলিশের জন্য মারণাস্ত্র কেনা নিয়েও তদন্ত হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব বলেন, প্রধান উপদেষ্টার মালয়েশিয়া সফর ফলপ্রসূ হয়। এ সময় সফরের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেসসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদার, সিনিয়র সহকারী প্রেস সচিব ফয়েজ আহম্মদ।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন