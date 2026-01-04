সহযোগিতা জোরদারের অঙ্গীকার
বেইজিং থেকে তৌহিদ হোসেনকে ফোন করলেন ইসহাক দার
পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার আজ রোববার দুপুরে অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। ফোনালাপের সময় তাঁরা দুজন নানা ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের বিষয়ে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন।
আজ বিকেলে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক্স হ্যান্ডলে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা ইসহাক দারের সঙ্গে তৌহিদ হোসেনের ফোনালাপের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক্স হ্যান্ডলে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন। দুই নেতা পাকিস্তান-বাংলাদেশ সম্পর্ক পর্যালোচনা করেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন।
ফোনালাপের সময় দুই দেশের এই পররাষ্ট্রমন্ত্রীরা এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়েও মতবিনিময় করেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তাঁরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রাখার বিষয়ে সম্মত হয়েছেন।
চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সপ্তম কৌশলগত সংলাপে অংশ নিতে ইসহাক দার এখন বেইজিং সফর করছেন। সেখান থেকে ঢাকায় পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন তিনি।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের এক্সে জানিয়েছে, বেইজিং সফররত পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার একইভাবে সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান আল সৌদ, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান, সংযুক্ত আরব আমিরাতের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান, মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ বিন হাজি হাসান এবং মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বদর আহমেদ মোহাম্মেদ আবদেলাটির সঙ্গে পৃথকভাবে ফোনে কথা বলেন।
প্রসঙ্গত, ইয়েমেনের ভবিষ্যৎ এবং একটি স্বাধীন দক্ষিণাঞ্চলীয় রাষ্ট্র ঘোষণার আসন্ন সম্ভাবনা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সৌদি আরবের মধ্যে উত্তেজনাও তীব্র পর্যায়ে পৌঁছেছে। সৌদি আরব কার্যত সংযুক্ত আরব আমিরাতকে তাদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য হুমকির সম্মুখীন করার অভিযোগ করেছে। এমন প্রেক্ষাপটে রিয়াদে আলোচনায় বসেছে পক্ষগুলো।
সৌদি আরবে পক্ষগুলোর আলোচনাকে স্বাগত জানিয়েছে পাকিস্তান। পাশাপাশি ইয়েমেনিদের আলোচনার মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানিয়েছে। ইসলামাবাদ ইয়েমেনের ঐক্য ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার পক্ষে।