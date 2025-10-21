নৌকার ভিডিওটি যুবদল–ছাত্রলীগ কর্মীকে পেটানোর নয়, ডাকাতির পর গণপিটুনির

প্রথম আলো ফ্যাক্ট চেক
নৌকার ভিডিওটি যুবদল–ছাত্রলীগ কর্মীকে পেটানোর নয়, ডাকাতির পর গণপিটুনির
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, কয়েকজন যুবক একটি নৌকায় এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধর করছেন এবং কিছুক্ষণ পর তাঁকে পানিতে ফেলে দিচ্ছেন।
ভিডিওটির ক্যাপশনে দাবি করা হয়েছে, ‘শিবিরের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ায় নারায়ণগঞ্জের চাষাড়ার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যুবদল কর্মী মাসুদকে রাতের বেলা তুলে নিয়ে শীতলক্ষ্যা নদীতে নৌকার মধ্যে হত্যা করা হয়েছে।’
দুই ক্ষেত্রেই ভিডিওটি একই; শুধু ক্যাপশন বদলে আলাদা রাজনৈতিক সংগঠনের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে।
ভিডিওটির কয়েকটি কি-ফ্রেম (ফ্রেম ধরে নেওয়া ছবি) নিয়ে রিভার্স ইমেজ সার্চ করলে S Shish Mohammad Jerry নামের এক ফেসবুক ব্যবহারকারীর প্রোফাইলে ভিডিওটির মূল উৎস পাওয়া যায়।
এই ফেসবুক ব্যবহারকারী গত ১ মার্চ ভিডিওটি পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছিলেন সংক্ষেপে—‘শরীয়তপুরের কীর্তিনাশা নদীতে ডাকাতির পর পালানোর সময় স্থানীয়দের বাধায় ডাকাতরা গুলি চালায়, এতে কয়েকজন আহত হন। পরে এলাকাবাসী ৭ জন ডাকাতকে আটক করে গণপিটুনি দেয়। এতে দুজন নিহত ও কয়েকজন আহত হয়েছেন।’
ক্যাপশনের তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধানে দেখা যায়, একই ঘটনার খবর দৈনিক প্রথম আলো ২০২৫ সালের ১ মার্চ প্রকাশ করে। প্রতিবেদনটির শিরোনাম ছিল— ‘ডাকাতি’ করে পালানোর সময় নদীতে নেমে ধাওয়া, পাল্টা গুলি-ককটেল, গণপিটুনিতে নিহত ২।
প্রকাশিত সংবাদ ও ভিডিও প্রতিবেদন লিংক: এখানে
এ ঘটনায় জাতীয় গণমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে শরীয়তপুর সদর উপজেলার ডোমসার ইউনিয়নের তেঁতুলিয়া এলাকায় কীর্তিনাশা নদীতে ডাকাতির সময় স্থানীয় লোকজন ডাকাতদের ধাওয়া দেন। ডাকাতি করতে গিয়ে পালানোর সময় স্থানীয় জনতার রোষানলে পড়ে ও পিটুনির শিকার হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। ওই ঘটনায় ডাকাত দলের ছোড়া গুলিতে আটজন স্থানীয় ব্যক্তি আহত হন। পরে স্থানীয় লোকজন ডাকাতদের ধরে গণপিটুনি দেন। এতে দুজন ডাকাত নিহত হন।
সুতরাং, ভিডিওটি আসলে শরীয়তপুরে কীর্তিনাশা নদীতে ‘ডাকাতদের’ গণপিটুনির ঘটনার, যা ঘটেছিল ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে। এটিকে নারায়ণগঞ্জের চাষাঢ়া ও বুড়িগঙ্গার ঘটনা বলে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে।