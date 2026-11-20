পাঁচ বছরে যোগাযোগ খাতে আমূল পরিবর্তন আনতে চায় সরকার: শেখ রবিউল আলম
দ্বিতীয় পদ্মা সেতু, ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও ঢাকা-কুমিল্লা কর্ডলাইনসহ রেল ও সড়ক খাতের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এসব প্রকল্প আগামী পাঁচ বছরে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশের যোগাযোগ ও অবকাঠামো খাতে আমূল পরিবর্তন আসবে বলে আশা করছেন সড়ক, রেল ও নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম।
আজ শুক্রবার ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (ডিটিসিএ) সম্মেলনকক্ষে ‘সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম অবহিতকরণ’ শীর্ষক কর্মশালায় এ কথা বলেন মন্ত্রী। কর্মশালায় রিপোর্টার্স ফর রেল অ্যান্ড রোডের (আরআরআর) সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন।
শেখ রবিউল আলম বলেন, জনগুরুত্বপূর্ণ এসব প্রকল্পের কোনোটি বাস্তবায়নের প্রস্তুতি পর্যায়ে, কোনোটি সম্ভাব্যতা যাচাই এবং কোনোটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) প্রণয়নের পর্যায়ে রয়েছে। দ্বিতীয় পদ্মা সেতুর সম্ভাব্যতা যাচাই শুরু হয়েছে। এর বিস্তারিত নকশা নিয়েও কাজ চলছে।
ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, এ প্রকল্পের তিনটি বিকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে পুরোটা উড়াল এবং বাকি অংশ মাটিতে নির্মাণের বিকল্পটি ব্যয়সাশ্রয়ী বলে মনে হচ্ছে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া হবে। এই বিকল্প অনুমোদন পেলে এক বছরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হতে পারে।
রেলের ঢাকা-কুমিল্লা কর্ডলাইন (বিকল্প রেলপথ) নির্মাণ প্রসঙ্গে শেখ রবিউল বলেন, প্রায় ৮৩ হাজার কোটি টাকার এ প্রকল্প পুরোপুরি উড়ালপথে নির্মাণের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এতে জমি অধিগ্রহণ কম লাগবে, জটিলতা কমবে এবং দ্রুত বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।
সাংবাদিকদের খণ্ডিত তথ্য বা ধারণাপ্রসূত প্রতিবেদনের পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ তথ্য যাচাই করে সংবাদ প্রকাশের আহ্বান জানান সড়ক, রেল ও নৌপরিবহনমন্ত্রী শেখ রবিউল আলম। তিনি বলেন, সরকারের ভুলত্রুটি ও বিচ্যুতি অবশ্যই তুলে ধরতে হবে। তবে কোনো প্রতিষ্ঠানকে বিতর্কিত করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানকে সংশোধন ও বিকশিত করতেও সাংবাদিকদের ভূমিকা রাখতে হবে।
কর্মশালায় সড়ক ও রেল প্রতিমন্ত্রী হাবিবুর রশিদ বলেন, দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা শুধু সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, অনিয়ম তুলে ধরা এবং গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়নেও সাংবাদিকদের ভূমিকা রয়েছে। তথ্য যাচাই ছাড়া সংবাদ প্রকাশ ও অপতথ্য প্রচার থেকে বিরত থাকা জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।
দিনব্যাপী এ কর্মশালায় ছয়টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধিমালা, বাংলাদেশের সমন্বিত যোগাযোগ ও পরিবহনব্যবস্থা, সড়ক, সেতু, রেল ও নৌ খাতের অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও করণীয় এবং আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকারের উদ্যোগ, অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়। এ ছাড়া উন্মুক্ত আলোচনা ও মন্ত্রীদের অংশগ্রহণে বিশেষ ‘মিনিস্টারস সেশন’ অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অধিবেশনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ ও অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন।
কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন রিপোর্টাস ফর রেল অ্যান্ড রোডের (আরআরআর) সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সাধারণ সম্পাদক তাওহীদুল ইসলামসহ সংগঠনের অন্য সদস্যরা। আরও উপস্থিত ছিলেন রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. ফাহিমুল ইসলাম, সেতু বিভাগের সচিব মোহাম্মদ আবদুর রউফ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব ড. মোহাম্মদ জিয়াউল হক এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আতাউর রহমান খান।
এ ছাড়া রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন, সড়ক ও জনপথ (সওজ) অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী মো. মনিরুজ্জামান, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআইডব্লিউটিএ) চেয়ারম্যান মো. মুহিদুল ইসলাম এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী মো. আবুল হোসেন উপস্থিত ছিলেন।
কর্মশালায় সমন্বয়ক ছিলেন ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষের (ডিটিসিএ) নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ মইনুল হাসান। সওজের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী ও রোড সেফটি প্রকল্পের পরিচালক মোহাম্মদ সাব্বির হাসান খান এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আহসান হাবিব ক্রয় আইনের নানা দিক তুলে ধরেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সড়ক দুর্ঘটনা গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মো. আসিফ রায়হান দেশের যোগাযোগ অবকাঠামো নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন।