আফগানিস্তানে জরুরি ত্রাণসহায়তা পাঠাল বাংলাদেশ সরকার

আফগানিস্তানে জরুরি ত্রাণসহায়তা পাঠাল বাংলাদেশ সরকার
আফগানিস্তানে সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের পর খাদ্য, পানি, বাসস্থান ও জরুরি চিকিৎসার অভাবে মানবিক বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। আজ শুক্রবার সকাল আটটায় কাবুলের উদ্দেশে জরুরি ত্রাণসামগ্রী পাঠানো হয়েছে।
আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ খবর জানিয়েছে।
প্রধান উপদেষ্টার নির্দেশে আফগান জনগণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে জরুরি এই মানবিক সহায়তা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আইএসপিআর। ১১ দশমিক ২২৭ টন ত্রাণসহায়তার মধ্যে রয়েছে তাঁবু, কম্বল, শীতবস্ত্র, খাবার পানি, শুকনা খাবার, কাপড়, বিস্কুট, মিল্ক পাউডার, নুডলস ও ওষুধ। এসব ত্রাণসামগ্রী হস্তান্তর শেষে বিমানবাহিনীর পরিবহন বিমানটির আজই দেশে ফেরার কথা রয়েছে।
সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের অপারেশন ও পরিকল্পনা পরিদপ্তরের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আলীমুল আমীন বিমানটি বাংলাদেশ ছাড়ার আগে ব্রিফ করেন। এ সময় সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও বিমানবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও গণমাধ্যমের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
আইএসপিআর জানিয়েছে, বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিশ্বাস করে, সরকারের পাঠানো এই মানবিক সহায়তা আফগানিস্তানের ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের দুর্ভোগ কমাতে সহায়ক হবে। আগামী দিনগুলোয় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী বৈশ্বিক যেকোনো প্রয়োজনে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী আত্মনিয়োগের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ।
গত ৩১ আগস্ট স্থানীয় সময় রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এতে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ২ হাজার ২০৫ জন নিহত এবং ৩ হাজার ৬৪০ জন আহত হন। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৮ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি।