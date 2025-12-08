বাংলাদেশ

যুক্তরাষ্ট্রে অর্ধ দূরত্বের আয়রনম্যান সম্পন্ন করেছেন আল আমিন মিয়া

পল্লব মোহাইমেন
ঢাকা
আয়রনম্যান ৭০ দশমিক ৩ সম্পন্ন করার পর মো. আল আমিন মিয়া, আজ যুক্তরাষ্ট্রের লা কুইন্টায়ছবি: মো. আল আমিন মিয়ার সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের লা কুইন্টা শহরে অনুষ্ঠিত অর্ধ দূরত্বের আয়রনম্যান ৭০ দশমিক ৩ সফলভাবে সম্পন্ন করেছেন বাংলাদেশের ট্রায়াথলেট মো. আল আমিন মিয়া। সাঁতার, সাইক্লিং ও দৌড়ের সমন্বিত ক্রীড়া ট্রায়াথলন আর ট্রায়াথলনের কঠিনতম প্রতিযোগিতার নাম আয়রনম্যান। বাংলাদেশ সময় আজ লা কুইন্টায় অনুষ্ঠিত আয়রনম্যান ৭০ দশমিক ৩ প্রতিযোগিতায় আল আমিন মিয়া ৬ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৫৪ সেকেন্ড সময় নিয়ে ১ দশমিক ৯ কিলোমিটার সাঁতার, ৯০ কিলোমিটার সাইক্লিং এবং ২১ দশমিক ১ কিলোমিটার দৌড় সম্পন্ন করেন।

আয়রনম্যান ৭০ দশমিক ৩ সম্পন্ন করার পর মো. আল আমিন মিয়া হোয়াটসঅ্যাপে প্রথম আলোকে বলেন, ‘এটা আমার প্রথম আয়রনম্যান প্রতিযোগিতা। লা কুইন্টায় আজ পানির তাপমাত্রা ছিল মাত্র ১৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। তাই সাঁতারটা বেশ কঠিন ছিল আমার জন্য। আমরা বাংলাদেশের মানুষেরা এত কম তাপমাত্রায় অভ্যস্ত নই, তবু পেরেছি। ওদের আয়োজন ও ব্যাবস্থাপনা বেশ গোছানো, তাই যুক্তরাষ্ট্রের এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছি।’

লা কুইন্টায় আজকের প্রতিযোগিতায় ৩৮ বছর বয়সী মো. আল আমিন মিয়া তাঁর বয়স গ্রুপে (৩৫ থেকে ৩৯ বছর) ২০৭ জনের ১৮৪তম হয়েছেন। নারী ও পুরুষ মিলিয়ে মোট ২ হাজার ২৬৯ জন প্রতিযোগীর মধ্যে তাঁর অবস্থান ১ হাজার ৮৭৪তম। এ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হয়েছেন যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রে স্যাম লং, কানাডার লায়োনেল স‍্যান্ডার্স ও জ‍্যরাশন লন্ড্রি।

পেশাগত জীবনে যমুনা টেলিভিশনের উপব্যবস্থাপক (বিক্রয় ও বিপণন) মো. আল আমিন মিয়া দীর্ঘদিন ধরে রান ফর বাংলাদেশের উদ্যোগের আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। তিনি এর আগে ২০২২ সালে ভারতে লাদাখ হাফ ম্যারাথন, ২০২৩ সালে টাটা মুম্বাই ম্যারাথন, ২০২৪ সালে ইংল্যান্ডের ব্রাইটন ম্যারাথন, অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ম্যারাথন এবং গত মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন।

মো. আল আমিন মিয়া জানান আগামী বছর তিনি কানাডায় আয়রনম্যান প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন। আয়রনম্যান বৈশ্বিক কর্তৃপক্ষ বছরজুড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আয়রনম্যান ও আয়রনম্যান ৭০ দশমিক ৩ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে।

