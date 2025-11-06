বাংলাদেশ

জেমকন গ্রুপের কাজী আনিসের সম্পদ জব্দের আদেশ, বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)

জেমকন গ্রুপের পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) কাজী আনিস আহমেদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ জব্দ ও অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত আজ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন।

দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম জানান, দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক আল-আমিন দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা, সম্পদ জব্দ এবং ব্যাংক ও বিনিয়োগ অবরুদ্ধ চেয়ে পৃথক দুটি আবেদন করেন। পরে আদালত সেটি মঞ্জুর করেন।

স্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন জেলায় ৪৯ দশমিক ৪৩ একর জমি ও রাজধানীর গুলশানের ১টি প্লট। এসব সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৭ কোটি ২০ লাখ ৭২ হাজার ৮৪৬ টাকা। আর অস্থাবর সম্পদের মধ্যে রয়েছে ৩৯টি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত ৮৪ কোটি ৮৯ লাখ ৮২ হাজার ৮২৫ টাকা। এ ছাড়া ২০টি ব্যাংক হিসেবে রয়েছে ২২ কোটি ৩৮ লাখ টাকা।

