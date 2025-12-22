আমা কফি ২০২৫ সালের মোস্ট ইমার্জিং ব্র্যান্ড
‘মোস্ট ইমার্জিং ব্র্যান্ড অব বাংলাদেশ ২০২৫’ সম্মাননা অর্জন করেছে আমা কফি। ব্র্যান্ড ইকুইটি ইনডেক্সের ভিত্তিতে ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করায় আমা কফিকে এ সম্মাননা দেওয়া হয়।
গত শনিবার রাজধানীর একটি হোটেলে ১৭তম বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান আয়োজন করে বাংলাদেশ ব্র্যান্ড ফোরাম। অনুষ্ঠানের অতিথি ও আয়োজকেরা আমা কফির কর্মকর্তাদের হাতে ‘মোস্ট ইমার্জিং ব্র্যান্ড’ পদক তুলে দেন।
বছরের সেরা ব্র্যান্ড বাছাই করতে এনসার্চ লিমিটেড একটি জরিপ পরিচালনা করে। জরিপটি বাংলাদেশের আটটি বিভাগের শহর ও গ্রামীণ—উভয় অঞ্চলে পরিচালিত হয়। সমান শতাংশের নারী ও পুরুষ নিয়ে মোট ১২ হাজার ৪০০ জনের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে এ পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়।
বাংলাদেশে তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে কর্মব্যস্ত মানুষের কাছে কফির চাহিদা বাড়ছে। আর এই কফি-সংস্কৃতিকে বাংলাদেশে জনপ্রিয় করতে কাজ করছে আমা কফি। আবুল খায়ের গ্রুপ ২০২১ সালে আমা কফি বাজারে আনে। এরপর স্বল্প সময়েই আমা কফি বাজারে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে।
আমা কফির প্রধান আকর্ষণ হলো এর ব্রাজিলিয়ান কফি ব্লেন্ড। আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে এই ব্লেন্ড তৈরি করা হয়। দেশে আমা কফির দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হলো নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রহণযোগ্যতা। তাই মাত্র তিন বছরের মধ্যে আমা কফি আত্মপ্রকাশ করেছে বাংলাদেশের কফি আমদানি বাজারে একটি প্রভাবশালী ব্র্যান্ড হিসেবে।