বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় ছাত্রশক্তির দুই দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনী

বিজয় দিবস উপলক্ষে জাতীয় ছাত্রশক্তি আয়োজিত প্রদর্শনীতে দর্শনার্থীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫ছবি: জাতীয় ছাত্রশক্তির সৌজন্যে

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। গত সোমবার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ‘ছবিতে ১৯৭১: আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রদর্শনী’ শীর্ষক এই আয়োজন শুরু হয়। শেষ হয় গতকাল মঙ্গলবার।

এই চিত্র প্রদর্শনীতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রাম, নারী ও শিশুদের সংগ্রাম, অবর্ণনীয় সময়, ধর্মবর্ণের ঐক্য, শরণার্থীদের বেদনা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিবেদন এবং বিশ্বাসঘাতকদের কালো মুখোশ।

জাতীয় ছাত্রশক্তির এই চিত্র প্রদর্শনী চলার সময়ে শিশুদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শ ছড়িয়ে দিতে ‘শিশুদের রংতুলিতে মুক্তিযুদ্ধ’ শীর্ষক চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। এতে নার্সারি থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা অংশ নেয়। এ সময় শিশুদের রংতুলিতে ফুটে ওঠে মুক্তিযুদ্ধের সময় এবং মুক্তিযুদ্ধের অনেক স্মৃতিবিজড়িত স্থাপনা।

বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল আয়োজিত ‘বিজয় কনসার্ট’–এর আয়োজন করা হয়। কনসার্টের শুরুতে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি তাহমীদ আল মুদ্দাসসীর চৌধুরী।

সভাপতির বক্তব্যে তাহমীদ বলেন, ‘ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক সমীকরণে ঢাকা হবে দক্ষিণ এশিয়ার মঞ্চ; যেখানে ঢাকা ভারত, পাকিস্তানসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোকে জ্ঞান ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে নেতৃত্ব দেবে। আমাদের লোকজ ও নিজস্ব সংস্কৃতির সঠিক ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে আমরা পুরো বিশ্বেই একটি ইউনিক সাংস্কৃতিক উদাহরণ তৈরি করতে পারব। এ জন্য আমাদের সাংস্কৃতিকভাবে উদার হতে হবে এবং সংস্কৃতি গ্রহণ করার মানসিকতা থাকতে হবে।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ছাত্রশক্তির কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদ আহসান ও সাধারণ সম্পাদক আবু বাকের মজুমদার। ‘বিজয় কনসার্ট’ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জাতীয় ছাত্রশক্তির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাধারণ সম্পাদক আল আমিন সরকার।

