শান্তি রক্ষা মিশনে যোগ দিতে ১৮০ পুলিশ সদস্যের কঙ্গোযাত্রা
জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে যোগ দিতে ১৮০ সদস্যের পুলিশের একটি দল কঙ্গোর কিনশাসায় রওনা হয়েছেন। আজ মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে তাঁরা কিনশাসার উদ্দেশে রওনা হন।
এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পুলিশ সদর দপ্তর জানায়, বাংলাদেশ পুলিশের একটি ফরমড পুলিশ ইউনিট (এফপিইউ) ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোতে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে যোগদানের উদ্দেশে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেড়ে যান।
পুলিশের ১৮০ সদস্যের এই দলের মধ্যে রয়েছেন ৭০ জন নারী। পুলিশ সদস্যদের কন্টিনজেন্টের নেতৃত্বে রয়েছেন পুলিশ সুপার জান্নাত আফরোজ।
পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত আইজিপি-ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) খোন্দকার রফিকুল ইসলাম, পুলিশ সদর দপ্তরের উপমহাপরিদর্শক (ডিআইজি-অপারেশনস) মো. রেজাউল করিম এবং পুলিশ সদর দপ্তরের ইউএন অপারেশনস উইংয়ের কর্মকর্তারা বিমানবন্দরে মিশনগামী শান্তিরক্ষীদের বিদায় জানান।
সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ পুলিশের ফরমড পুলিশ ইউনিট ২০০৫ সাল থেকে এবং নারী কন্টিনজেন্ট ২০১১ সাল থেকে গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে পেশাদারত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছে।
জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের যাত্রা সূচিত হয় ১৯৮৯ সালে নামিবিয়া মিশনে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে বাংলাদেশ পুলিশের ২১৫ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। এর মধ্যে এফপিইউ মিশনে ১৭৮ জন এবং ইনডিভিজুয়্যাল পুলিশ অফিসার (আইপিও) ৩৭ জন। বাংলাদেশ পুলিশের ৭৫ জন নারী পুলিশ সদস্য শান্তি রক্ষা মিশনে নিয়োজিত রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে এফপিইউ মিশনে ৬৮ জন এবং ইনডিভিজুয়্যাল পুলিশ অফিসার (আইপিও) পদে ৭ জন।
বাংলাদেশ পুলিশের ২১ হাজার ৮১৬ জন সদস্য শান্তি রক্ষা মিশনে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে দায়িত্ব পালন শেষে দেশে ফিরেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ পুলিশের ২৪ জন অকুতোভয় সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। জাতিসংঘের ম্যান্ডেট বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ পুলিশের অনন্য অবদান বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে।