জেনারেল নিয়াজিকে বলা হয়েছে, অস্ত্র নিয়ে হোটেলে ঢুকতে পারবেন না

পিটার আর কানের দিনপঞ্জি
জেনারেল নিয়াজিকে বলা হয়েছে, অস্ত্র নিয়ে হোটেলে ঢুকতে পারবেন না
পুলিৎজার পুরস্কারপ্রাপ্ত মার্কিন সাংবাদিক পিটার আর কান ১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকায় ছিলেন। ওই সময় প্রতিদিন যুক্তরাষ্ট্রে লেখা পাঠানোর সুযোগ না পেয়ে দিনপঞ্জি রাখতে শুরু করেন তিনি। কয়েক দিনের দিনপঞ্জি একসঙ্গে পাঠালে তা প্রকাশ করত ‘দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল’। ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর ওয়াল স্টিট জার্নাল তাঁর ৩ ডিসেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বরের দিনপঞ্জি প্রকাশ করে। প্রথম আলোর পাঠকদের জন্য আজ তাঁর ১০ ডিসেম্বরের দিনপঞ্জি তুলে ধরা হলো।
সকালের জলখাবারের সময় গতকাল রাত তিনটার দিকে হওয়া বিমান হামলা নিয়ে কথা হয়। ওই বিমান হামলার সময় বেশ কটি বোমা হোটেলের বেশ কাছেই পড়েছিল। আমি তার মধ্যেও ঘুমিয়েছি। মনে হচ্ছে, আরও বাঙালি শহর ছেড়ে আজ চলে যাবে গ্রামে।
কারণ, গ্রামে নিরাপত্তা বেশি বলে ধারণা করা হচ্ছে। এক বাঙালি বন্ধু, অশ্রুসিক্ত হয়ে আমায় বলল কয়েকটি উপশহরে সেনাবাহিনীর চালানো বাঙালি হত্যাযজ্ঞের কথা। তিনি বললেন, ‘অনেক শিশু’। এটুকু বলেই তিনি ফোঁপাতে লাগলেন। ঢাকায় তুলনামূলক কম নিরাপত্তার কথা ভেবে সংখ্যালঘু অবাঙালিরাও (বিহারি) গ্রামে পালিয়ে যাচ্ছে।
ঢাকায় থাকা বাঙালিদের প্রায় সবারই ধারণা, এতিমখানায় আঘাত হানা বোমাটিসহ গত দুই রাতে বেসামরিক এলাকায় যে বোমাবর্ষণ করা হচ্ছে, সেগুলো পাকিস্তানি বিমান থেকে ফেলা হচ্ছে, যাতে দোষ ভারতের ঘাড়ে চাপানো যায়।
নির্ভরযোগ্য বিদেশি সূত্রে জানা গেছে, বোমাগুলো প্রপেলার প্লেন থেকে ফেলা হয়েছে, মিগ থেকে নয় এবং বোমা রাখার ওই অস্থায়ী র্যাকটি বোমার সঙ্গেই বিমান থেকে ফেলা হয়েছিল। প্রমাণাদি যা পাওয়া যাচ্ছে, সবই পরোক্ষ। পুরোটাই মনে হচ্ছে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে করা। কিন্তু একজন কূটনীতিক বলেন, ‘পাকিস্তান এটা করে থাকলে যে কেউ, যারা কিনা গত মার্চ থেকে এখানে রয়েছে, একেবারেই আশ্চর্য হবে না।’
গোপনে একটি গুজব বেশ রটেছে। জেনারেল নিয়াজিকে হোটেলের ফটকে দেখা গেছে এবং তিনি বার্মায় নয়। রেডক্রসের নতুন নিয়মাবলি অনুসারে তাঁকে বলা হয়েছে, অস্ত্র নিয়ে তিনি হোটেলে ঢুকতে পারবেন না।
বিদেশি নাগরিকদের সরিয়ে নিতে বিশেষ বিমানের ব্যবস্থা করতে এখনো পাকিস্তান ও ভারতীয়দের সঙ্গে মধ্যস্থতা চালিয়ে যাচ্ছে জাতিসংঘ। সাফল্যও মিলেছে। কলকাতা-ঢাকা করিডরে বিমান চলাচলের বিষয়ে ২৪ ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে। কমপক্ষে নারী ও শিশুদের জন্য বিশেষ বিমানের সময়সূচি নির্ধারিত হয়েছে, বিমানটি ঢাকায় উড়ে আসবে কাল সকালে। কিন্তু তারপর সেগুলো আগেও নির্ধারিত হয়েছিল। সাধারণ বা প্রথাগত যুদ্ধ শুরু হওয়ার ঠিক এক সপ্তাহ পূরণ হলো এখন।
* ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনটির একাংশ আবার প্রকাশ করা হলো।