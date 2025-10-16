সাবেক মন্ত্রী সাবের চৌধুরীর বিরুদ্ধে দুদকের মামলার অনুমোদন
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রেহানা চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলার অনুমোদন দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বৃহস্পতিবার এ অনুমোদন দেওয়া হয়। রাজধানীর সেগুনবাগিচা এলাকায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি জানান সংস্থাটির মহাপরিচালক আক্তার হোসেন।
আক্তার হোসেন বলেন, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১২ কোটি ২৫ লাখ ৪৮ হাজার ১৬৯ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবের হোসেন চৌধুরীর বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। আর তাঁর স্ত্রী রেহানা চৌধুরীর বিরুদ্ধে ২৬ কোটি ৯৭ লাখ ১৫ হাজার টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করা হবে।
এদিকে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ৪ কোটি ২ লাখ ৭৪ হাজার ২৯৬ টাকার সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক সহকারী পুলিশ সুপার জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। তাঁর স্ত্রী জেসমিন নাহারের বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগ অনুসন্ধান চলছে।