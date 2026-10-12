ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শ্রেণিকক্ষে প্রতিবাদী কর্মসূচি

বৈষম্যমূলক আচরণের অভিযোগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের শ্রেণিকক্ষে প্রতিবাদী কর্মসূচি
শ্রেণিকক্ষে ‘বৈষম্যমূলক’ আচরণের অভিযোগ তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তাসনীম সিরাজ মাহবুবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছেন একদল শিক্ষার্থী।
আজ সোমবার দুপুর ১২টায় বিভাগের শ্রেণিকক্ষে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচি পালনকারীরা ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তরের শেষ সেমিস্টারের শিক্ষার্থী।
এই শিক্ষার্থীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে, লাল কার্ড প্রদর্শন করে প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তাসনীম সিরাজ মাহবুবের বৈষম্যমূলক, বর্ণবাদী, অন্যায় ও দ্বিচারী আচরণের প্রতিবাদে এই কর্মসূচি পালন করা হলো।
প্রতিবাদী কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া মো. নাইম হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ৭ অক্টোবর ইংরেজি বিভাগের স্নাতকোত্তরের ক্লাস চলাকালে এক ছাত্রীর নিকাব পরা নিয়ে আপত্তিকর কথা বলেন তাসনীম সিরাজ মাহবুব। একই ক্লাসে ছয়জন ছাত্রের এক বেঞ্চে বসা নিয়েও তিনি আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি তাঁর অবস্থান ব্যাখ্যা করতে ফেসবুকে ভিডিও বার্তা দেন। এ বার্তায় তিনি একপক্ষীয় বক্তব্য দেন। তাঁরা লক্ষ করছেন, তাসনীম সিরাজ মাহবুবকে রক্ষার চেষ্টা করছেন তাঁর সমমনা শিক্ষকেরা। এসবের বিরুদ্ধে আজকের এই প্রতিবাদী কর্মসূচি।
এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট করে ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন।
জানতে চাইলে তাসনীম সিরাজ মাহবুব প্রথম আলোকে বলেন, এ বিষয়ে তাঁর কোনো বক্তব্য নেই। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্বের চেষ্টা, ভিন্নমত প্রকাশের কারণে শিক্ষকদের হেনস্তার ঘটনায় গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা প্রতিবাদ জানান। তাঁর প্রতিবাদের পাল্টা হিসেবে এগুলো করা হচ্ছে বলে তাঁর মনে হয়।
শিক্ষার্থীদের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ৮ অক্টোবর বিভাগের জরুরি সভায় তাসনীম সিরাজ মাহবুবকে ক্লাস নেওয়া থেকে বিরত রাখার সিদ্ধান্ত হয়। তাঁর নেওয়া কোর্সগুলো অন্য শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।
১০ অক্টোবর তাসনীম সিরাজ মাহবুব তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় নিজের বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁরা ভাষ্য ছিল, শ্রেণিকক্ষে নিকাব পরা এক শিক্ষার্থীকে পোশাক পরিবর্তন করতে, নিকাব খুলতে কিংবা ক্লাস ত্যাগ করতে তিনি নির্দেশ দেননি। বরং শিক্ষার্থীর চোখ দেখতে না পাওয়ায় তাঁকে শনাক্ত করতে ও কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করতে অসুবিধা হচ্ছিল। এ কারণে তিনি নিজের অস্বস্তির কথা জানিয়েছিলেন।
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের স্বাধীনতা খর্বের চেষ্টাসহ ভিন্নমত প্রকাশের কারণে শিক্ষকদের হেনস্তার প্রতিবাদে ১১ অক্টোবর ক্লাসরুমে মুখে কালো কাপড় বেঁধে পাঁচ মিনিট নীরব প্রতিবাদ জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা। পরে নিজের ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্টে দেওয়া এক পোস্টে প্রতিবাদের বিষয়টি তুলে ধরেন তিনি।