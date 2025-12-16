কলকাতায় বাংলাদেশের বিজয় দিবস উদ্যাপন, মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণা
কলকাতায় যথাযোগ্য মর্যাদায় বাংলাদেশের ৫৪তম বিজয় দিবস উদ্যাপিত হয়েছে। একই সঙ্গে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডও দিনটি জাঁকজমকের সঙ্গে উদ্যাপন করে।
এ উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার সকালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় সেনা সদর কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামে এক বিশেষ বিজয় দিবস উৎসবের আয়োজন করা হয়।
ফোর্ট উইলিয়ামে আয়োজিত এই উৎসবে বাংলাদেশ থেকে আটজন মুক্তিযোদ্ধা, দুজন সেনা কর্মকর্তা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা যোগ দেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এমডি লুৎফর রহমান।
সকালে ফোর্ট উইলিয়ামের বিজয় স্মারকে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আর সি তেওয়ারি ও বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এমডি লুৎফর রহমানসহ দুই দেশের সেনা কর্মকর্তারা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।
অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের যৌথ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাস্ত করা হয় এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনা ও মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন।
অনুষ্ঠান চলাকালে সেনা হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। এ সময় দেশাত্মবোধক গানও পরিবেশন করা হয়।
বিজয় দিবস উপলক্ষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড চার দিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।
এদিকে বিজয় দিবস উপলক্ষে কলকাতার বাংলাদেশ উপহাইকমিশনও দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে। সকালে উপহাইকমিশন চত্বরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনের কার্যক্রম শুরু হয়। কর্মসূচির মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, বিশেষ মোনাজাত ও চিত্রকর শুভাপ্রসন্নর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছবি আঁকার অনুষ্ঠান।
এ ছাড়া সন্ধ্যায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।