ওসমান হাদির মরদেহ দেশে, কাল জানাজা
ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদির মরদেহ সিঙ্গাপুর থেকে আজ শুক্রবার বিকেল ৫টা ৪৮ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে ঢাকায় পৌঁছেছে। ১২ ডিসেম্বর পুরানা পল্টনে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল বৃহস্পতিবার তিনি মারা যান। বিমানবন্দরে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খানসহ রাজনৈতিক নেতারা তাঁকে শ্রদ্ধা জানান। আগামীকাল শনিবার বেলা দুইটায় জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় তাঁর জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। জানাজায় ড্রোন ও ব্যাগ বহন নিষিদ্ধ করা হয়েছে।