ইরানের জনগণের জন্য ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী দিল বাংলাদেশ
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান সংকটের মধ্যে ইরানের জনগণের জন্য মানবিক সহায়তা হিসেবে জরুরি ওষুধ ও চিকিৎসাসামগ্রী দিয়েছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় ইরানি দূতাবাসে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব কবির এম আশরাফ আলম বাংলাদেশে নিযুক্ত ইরানের রাষ্ট্রদূত জলিল রাহিমি জাহানাবাদির কাছে এসব হস্তান্তর করেন।
অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব (দ্বিপাক্ষিক) নজরুল ইসলাম এবং পশ্চিম এশিয়া অনুবিভাগের মহাপরিচালক হুমায়ুন কবির উপস্থিত ছিলেন।
মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইরানের আহত জনগণের চিকিৎসাসহায়তায় জরুরি ওষুধ আর চিকিৎসা সরঞ্জাম কিনতে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ৬ এপ্রিল বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিকে এক কোটি টাকা অনুদান দেন।
অনুষ্ঠানে নজরুল ইসলাম মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কূটনৈতিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এ সংকটের সমাধান হবে। মধ্যপ্রাচ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।
এ সময় ইরানের রাষ্ট্রদূত মানবিক উদ্যোগের জন্য গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশ ও ইরানের মধ্যে বিদ্যমান গভীর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। এই দুঃসময়ে ইরানের জনগণের প্রতি বাংলাদেশের মানুষের সহমর্মিতা ও আন্তরিক সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানান তিনি।