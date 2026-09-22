বাংলাদেশ

দু-একটা ককটেল ফুটিয়ে, বাসে আগুন দিয়ে সরকারের মধ্যে সংকট তৈরি করা যাবে না: প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে আয়োজিত নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনেছবি: প্রথম আলো

দু-একটা ককটেল ফুটিয়ে, বাসে আগুন দিয়ে সরকারের মধ্যে সংকট তৈরি করা যাবে না বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি জানাতে আয়োজিত নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে জাহেদ উর রহমান এ কথা বলেন।

জাহেদ উর রহমান বলেন, ‘আওয়ামী লীগ বলছি না, কিন্তু ঢাকা শহরে কিছু কিছু জায়গায় দু-একটা ককটেল ফুটেছে, বাসে আগুন হয়েছে, এগুলো করে আসলে সরকারের মধ্যে সংকট তৈরি করা যাবে বলে আমি মনে করি না।’

জাহেদ উর রহমান আরও বলেন, তাঁরা কোনো রাজনৈতিক সংকট দেখছেন না। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকার পাঁচ বছর দায়িত্বে থাকবে, এটা মেনে নিয়েই আসলে রাজনীতি করা উচিত।

ভারতে হওয়া সাম্প্রতিক আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেন জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, ককরোচ জনতা পার্টি এত বড় আন্দোলন করল বা এর আগে নরেন্দ্র মোদির (ভারতের প্রধানমন্ত্রী) বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলন হয়েছিল, মানে দিল্লি বন্ধ করে ফেলা হয়েছিল, কিন্তু সরকারের পদত্যাগ চাওয়া হয়নি। ব্যর্থতা যেখানে, সেখানে চাপ তৈরি করা, সেটাই ভালো হয় বলে তিনি মনে করেন।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ।

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