হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিকুরকে ১০ দিন রিমান্ডে নিতে চায় পুলিশ

হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিকুরকে ১০ দিন রিমান্ডে নিতে চায় পুলিশ
রাজধানীর গুলশান থানায় দায়ের করা পারভেজ ব্যাপারী হত্যা মামলায় অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমানকে ১০ দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার আবেদন করেছে পুলিশ।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালতে আজ বুধবার দুপুরে এ আবেদন করা হয়েছে।
এই রিমান্ড আবেদনের বিষয়ে আজ বিকেলে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে। এর আগে দুপুরে কারাগার থেকে অভিনেতা সিদ্দিকুর রহমানকে আদালতে হাজির করা হয়। তিনি এখন হাজতখানায় আছেন।
গত ২৯ এপ্রিল সিদ্দিকুরকে মারধরের একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ভিডিওতে দেখা যায়, জামাকাপড় ছেঁড়া অবস্থায় সিদ্দিকুরকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছেন একদল যুবক। এ সময় কেউ কেউ তাঁর গায়ে হাত তুলছিলেন। আর কান্নাকাটি করছিলেন সিদ্দিকুর। ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে আওয়ামী লীগের দোসর বলে স্লোগান দিচ্ছিলেন লোকজন।
জামাকাপড় ছেঁড়া অবস্থায় রাস্তায় হাঁটিয়ে সিদ্দিকুরকে রমনা থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পরে সিদ্দিকুরকে গুলশান থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। এরপর জব্বার আলী হাওলাদার হত্যাচেষ্টা মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। ওই মামলায় তাঁকে সাত দিন রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি দিয়েছিলেন আদালত।